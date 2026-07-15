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Progetto Ghana: Bonomi Group assume tredici giovani africani

I nuovi lavoratori sono stati formati come operatori meccanici specializzati. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Confindustria
Flavio Archetti
I tredici lavoratori ghanesi che saranno impiegati nel sito di Gussago
I tredici lavoratori ghanesi che saranno impiegati nel sito di Gussago

Il progetto Ghana è un’iniziativa di mobilità internazionale promossa dall’agenzia per il lavoro Umana. In questo contesto vengono formati al lavoro ragazzi africani che poi vengono assunti e impiegati dall’industria di casa nostra, bisognosa di risorse.

A breve progetto Ghana arriverà anche a Brescia. A partecipare, come una delle prime sperimentatrici di casa nostra, è la Bonomi Group di Gussago, che inserirà nel suo sistema produttivo 13 giovani africani con il ruolo di operatori meccanici specializzati. L’iniziativa, messa a regime con la collaborazione di Confindustria Brescia, si inserisce in più ampio impegno di Bonomi Group per promuovere percorsi di inclusione e inserimento lavorativo, rivolti a giovani provenienti da contesti internazionali, con particolare attenzione proprio all’Africa.

Il percorso

Il lavoro che coinvolgerà anche Brescia è stato avviato in Ghana nel 2024. Li i partecipanti hanno seguito un percorso di addestramento per imparare le mansioni dell’operatore meccanico.

Il programma ha integrato formazione tecnico-professionale, apprendimento della lingua italiana, educazione civica, sicurezza sul lavoro e lessico specialistico del settore metalmeccanico, con il conseguimento della certificazione linguistica di livello A1.

Quando arriveranno in Italia i partecipanti proseguiranno il percorso con una seconda fase formativa, in collaborazione con l’Associazione formazione Giovanni Piamarta al Centro Artigianelli, prima dell’inserimento in Bonomi. L’accoglienza è stata organizzata con particolare attenzione, predisponendo le condizioni che favoriscano un inserimento graduale ed efficace: dagli alloggi alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal supporto linguistico all’affiancamento nelle prime fasi dell’esperienza italiana.

Formazione e inclusione

A coordinare il percorso è Umana, addetta ad accompagnare i partecipanti nella gestione delle pratiche amministrative e nel cammino di autonomia sociale e culturale. Fondamentale è anche il contributo delle scuole salesiane in Ghana, determinanti nel lavoro di formazione professionale svolto dalla Ghana Nationals Association e nell’integrazione sociale e culturale.

Come spiegato da Mario Bonomi, general manager plumbing division di Bonomi Group: «Il progetto Ghana è un esempio concreto di come le imprese possono contribuire ad affrontare le sfide del presente con una visione di lungo periodo. Il nostro territorio vive una fase in cui la domanda di professionalità tecniche delle imprese incontra disponibilità limitata di lavoratori qualificati. In questo scenario crediamo sia responsabilità anche delle aziende costruire percorsi capaci di coniugare sviluppo, formazione e inclusione». 

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