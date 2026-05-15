Pozzi Milano acquisisce un ramo d’azienda della Thun

Pozzi Milano ha sottoscritto un’offerta vincolante, subordinata all’avveramento di talune condizioni, per l’acquisizione di un ramo di azienda di Thun , società parte del gruppo Lenet, costituito dalla «Divisione ex Unitable» operativa nel comparto del design e dell’home décor.

Il ramo di azienda che acquisirà la società di Monticelli Brusati ( attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria dei marchi EasyLife, Mascagni Casa e, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion, dei marchi Pozzi e Castello Pozzi), comprende un portafoglio di quattro marchi riconosciuti sul mercato di riferimento. Si tratta di La Porcellana Bianca, Rose & Tulipani, Rituali Domestici e Domino, unitamente ai relativi diritti di proprietà intellettuale (registrazioni nazionali e internazionali, domini internet, loghi, know-how di prodotto e qualsiasi altro segno distintivo connesso). Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del mese di luglio 2026.

Il punto

Il presidente di Pozzi Milano Diego Toscani

L’acquisizione, spiega in una nota la società bresciana presieduta da Diego Toscani e guidata da Fabio Sanzogni (amministratore delegato), avverrà a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo una formula basata su multipli di mercato e non potrà in ogni caso essere inferiore a 4,5 milioni né superiore a 7 milioni. Il corrispettivo sarà determinato su base cash-free/debt-free ossia assumendo che il ramo di azienda venga trasferito privo di debiti finanziari e di disponibilità liquide.

Al 31 dicembre 2025, questo ha registrato ricavi delle vendite pari a circa 7,5 milioni di euro, di cui circa un terzo derivante da export, e un ebitda pari a circa 1 milione e margine pari al 13,9%. Il valore delle rimanenze a fine 2025 è stato pari a circa 3,8 milioni e i debiti pari a circa 0,3 milioni.

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«L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne di Pozzi Milano e permetterebbe di accelerare significativamente il percorso di sviluppo mediante l’acquisizione di un portafoglio di marchi complementari, rafforzando il presidio nel segmento di riferimento e prevenendo l’ingresso di nuovi operatori concorrenti» spiega la società in una nota. «In particolare, l’acquisizione consentirebbe a Pozzi Milano di ampliare in modo rilevante la propria offerta nel tableware e nell’home décor, integrando marchi con posizionamenti distinti ma sinergici e caratterizzati da filiere produttive diversificate e prevalentemente non esposte alle dinamiche di approvvigionamento dal Far East». L’operazione, si precisa inoltre, «rafforzerebbe la copertura di diversi segmenti di clientela, consolidando ulteriormente la presenza della società nei mercati domestici e internazionali, oltre ad ottimizzare l’efficienza operativa e logistica».

Oltre ai marchi unitamente ai relativi diritti di proprietà intellettuale, il ramo di azienda comprenderà il magazzino rilevato al 31 maggio 2026, tutti i contratti con locatori, clienti e fornitori, i contratti di agenzia e i dipendenti in essere alla data del closing. Sono, inoltre, inclusi migliorie e arredi della sede di Milano nonché contenuto e struttura del sito e-commerce Thun Casa.