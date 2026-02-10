Pozzi Milano, nuovi ordini dal Messico per 1,4 milioni di euro

Pozzi Milano, società bresciana attiva nella moda da tavola, ha aumentato la propria presenza nelle Americhe con nuovi ordini sul mercato messicano per 1,7 milioni di dollari (circa 1,4 milioni di euro).

Gli ordini si inseriscono in un rapporto commerciale «consolidato e in continuità con quelli finalizzati nel gennaio 2024 e nel gennaio 2025 – spiega una nota –, confermando la crescente penetrazione nel mercato nordamericano e la solidità della strategia di sviluppo internazionale».

Il Messico per la società è un mercato chiave per l'espansione oltreoceano: al 30 giugno 2025 ha contribuito per quasi il 18% dei ricavi del gruppo, con vendite per circa 2 milioni di euro e una crescita del 31,2% su base annua.

«La continuità degli ordini dal mercato messicano riflette un posizionamento ormai consolidato – ha rimarcato nella nota Fabio Sanzogni, ad di Pozzi Milano –. La nostra priorità resta un’espansione selettiva in mercati ad alto potenziale», ha concluso, sottolineando l'importanza di costruire «relazioni commerciali di lungo periodo».