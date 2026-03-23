Diego Toscani alla presidenza nazionale di Art-Confcommercio

L’imprenditore bresciano Diego Toscani, presidente di Pozzi Milano, è il nuovo presidente di Art-Arti della Tavola e del Regalo, l’Associazione aderente al Sistema Confcommercio che rappresenta la filiera degli articoli per la tavola, la cucina e la decorazione della casa.

Lo ha eletto il Consiglio direttivo nella seduta di insediamento che ha dato l’avvio al mandato 2026/2029. Toscani prende il posto di Angelo Maino (Maino Carlo drl) che è stato nominato vicepresidente vicario; Donatella Galli (Vip Home Group) e Anna Nocentini Lapini (Lapini) alla vicepresidenza. Il Direttivo è completato dai consiglieri Cristina Baroni (Baroni Porcellane), Walter Bongiorni (Bongiorni), Nicoletta Bruni (Alluflon), Francesca Corradi (Corrado Corradi), Carolina Grigoriadis (International Cookware), Massimiliano Guzzini (Guzzini), Walter Montagna (Lamart), Giusto Morosi (Tognana), Fabio Rocchigiani (Alessi), Gabriele Sabbatini (Vesta), Giorgio Toninelli (Pedrini), Marina Vago (Taitù) e Alessandro Viglione (Livellara).

Le dichiarazioni

«È per me un onore guidare Art che riunisce aziende e marchi importanti e rappresenta l’intera filiera del settore – ha dichiarato Toscani – e ringrazio il direttivo per la fiducia accordatami alla quale rispondo mettendo a disposizione il mio impegno. Darò continuità alle tematiche di assoluto rilievo per il settore: la tutela delle imprese in un contesto complicato, lo studio delle dinamiche di consumo, la diffusione dei valori culturali e sociali dei prodotti per la tavola e la cucina».

«Art è il punto di riferimento di un mercato importante, composto da migliaia di aziende con livelli occupazionali significativi: un mercato che merita di essere conosciuto, studiato, tutelato e sviluppato».

I numeri del settore della tavola

Secondo i dati appena presentati da Art, il settore della tavola, della cucina e della decorazione della casa in Italia è in aumento e ha raggiunto nel 2025 un valore complessivo superiore agli 8 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto alla precedente rilevazione del 2023. La componente principale è quella degli articoli per la Cucina (5,5 miliardi, + 7,9%), seguita dai prodotti per la Tavola (1,5 miliardi + 2%) e l’Oggettistica per la Casa (quasi un miliardo).