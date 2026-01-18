È nato il primo e-commerce italiano per l’acciaio speciale

Anche l’acciaio ora viaggia sul web: è nato infatti il primo e-commerce italiano per l’acciaio speciale, che avrà un approdo privilegiato proprio nel bresciano. Ad avere l’intuizione e a darle corpo è la società friulana con sede a Brescia (via Grandi) Abs, Acciaierie Bertoli Safau spa, divisione Steelmaking del gruppo Danieli, che per supportare le imprese metalmeccaniche semplificando la pianificazione produttiva, riducendo i fermi macchina e ottimizzando i costi operativi ha lanciato il nuovo e-commerce dell’acciaio, appunto.

Leggi anche Acciaio bresciano: modernità e tradizione

Primato

Il primo in Italia, vale la pena di evidenziarlo, a garantire la disponibilità immediata di prodotti e a consentire la finalizzazione completa dell’acquisto online senza passare da richieste di quotazione o trattative intermedie.

L’innovativo approccio commerciale si rivolge a tutte le realtà che necessitano di lotti di dimensioni contenute, rispetto ai quantitativi «custom made» della produzione industriale. Assoluzione che risponde quindi alle esigenze dell’industria metalmeccanica che conta 1.600.000 addetti, rendendo il nostro Paese secondo solo alla Germania a livello europeo, ma che va anche a sostenere la competitività e la flessibilità di un settore fondamentale come quello delle pmi che in Italia occupa il 76,4% della forza lavoro.

Logistica a Brescia

La notizia mostra già un grande appeal anche in terra bresciana. A supporto logistico e operativo della piattaforma, infatti, Abs utilizzerà il centro servizi Abs Service della nostra provincia, centro di distribuzione e servizi inaugurato nel 2023, pensato appositamente per soddisfare le esigenze delle piccole e medie officine meccaniche.

Il servizio è progettato infatti per rispondere alle esigenze non solo delle aziende più strutturate, ma anche delle pmi, con lo scopo di offrire l’accesso immediato ad acciaio di alta qualità, permettendo alle aziende di programmare gli ordini secondo le reali esigenze e ridurre rischi e incertezze lungo la supply chain.

I servizi

La nuova piattaforma, sviluppata da Arsenalia e costruita sulle esigenze specifiche di Abs, mette a disposizione un’ampia gamma di prodotti in pronta consegna con qualità certificata e documentazione specifica a corredo. Una serie di servizi aggiuntivi completa l’offerta: la consegna è garantita in massimo 5 giorni, con la possibilità di tagliare l’acciaio su misura sulle richieste dal cliente.

«Digitalizzare l’acquisto dell’acciaio significa offrire alle pmi un vantaggio competitivo reale, abbattendo i tempi di attesa e le incertezze burocratiche», spiega Andrea Di Bello, Chief Business Development Officer di Abs Acciaierie, per il quale questa soluzione mira a «semplificare radicalmente i processi di approvvigionamento, fornendo alle imprese italiane uno strumento agile che permetta loro di concentrarsi sulla produzione e sulla crescita».

La piattaforma è stata testata nei primi mesi del 2025 dalle pmi: nel solo anno solare 2025, i volumi transati tramite e-commerce hanno rappresentato il 27% del totale dei volumi gestiti da Abs.