Giornale di Brescia
Abbonati
Imprese
Economia
ImpreseGDB+

Mosnel, 190 anni di storia in equilibrio tra vigna cantina e pietraia

Lucia e Giulio Barzanò guidano l’azienda che nel 2025 ha prodotto 250mila bottiglie
Daniele Piacentini
Lucia e Giulio Barzanò © www.giornaledibrescia.it
Lucia e Giulio Barzanò © www.giornaledibrescia.it

Centonovant’anni in equilibrio: «in vigna, in cantina e nel bicchiere, è questo il principio che ci ispira». Parola di Lucia e Giulio Barzanò, quinta generazione della famiglia Barboglio ancora oggi impegnata alla cantina Mosnel; 41 ettari (tutti a conduzione biologica) in frazione Camignone di Passirano.

Ieri pomeriggio, almeno 150 persone si sono ritrovate per l’anniversario tondo nel vigneto che dà il nome alla cantina di Franciacorta, capace di chiudere il 2025 con una tiratura di 250mila bottiglie Docg. Mosnel significa «pietraia». Proprio pietre e sassi, ricchi di minerali, donano ancora oggi ai vini della cantina particolare spessore, eleganza e longevità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MosnelcantinavinoPassirano

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il libro «L'intelligenza artificiale di Pinocchio» in edicola con il GdBIl libro «L'intelligenza artificiale di Pinocchio» in edicola con il GdB

Una riflessione su apprendimento, chatbot e autonomia del pensiero nell’era digitale

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoParità, non promesse: il modello Brescia Calcio FemminileParità, non promesse: il modello Brescia Calcio Femminile
«Birrifici artigianali bresciani»: la guida in edicola con il GdB«Birrifici artigianali bresciani»: la guida in edicola con il GdB

Il volume che racconta storia, tecnica e gusto delle birre del nostro territorio

SCOPRI DI PIÙ