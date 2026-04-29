Mosnel, 190 anni di storia in equilibrio tra vigna cantina e pietraia

Centonovant’anni in equilibrio: «in vigna, in cantina e nel bicchiere, è questo il principio che ci ispira». Parola di Lucia e Giulio Barzanò, quinta generazione della famiglia Barboglio ancora oggi impegnata alla cantina Mosnel; 41 ettari (tutti a conduzione biologica) in frazione Camignone di Passirano.
Ieri pomeriggio, almeno 150 persone si sono ritrovate per l’anniversario tondo nel vigneto che dà il nome alla cantina di Franciacorta, capace di chiudere il 2025 con una tiratura di 250mila bottiglie Docg. Mosnel significa «pietraia». Proprio pietre e sassi, ricchi di minerali, donano ancora oggi ai vini della cantina particolare spessore, eleganza e longevità.