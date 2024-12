Il coraggio di Emanuela Barboglio

Pioniera del Franciacorta, rinunciò allo Charmat, favorendo la crescita della rinomata Denominazione

Le colline e i vigneti della Franciacorta © www.giornaledibrescia.it

Percorro in bicicletta il tratto di strada che collega Camignone a Passirano, al cospetto di morbide colline in buona parte solcate da vigneti di diversa età ma di eguale bellezza. La pista ciclabile in un tratto lascia scorgere l’azienda agricola «Mosnel», toponimo dialettale con radici celtiche che significa cumulo di sassi, pietraia, sulla quale sorge l’azienda di respiro plurisecolare fu realizzata. La vista della proprietà agricola accende il ricordo delle sempre arricchenti conversazioni c