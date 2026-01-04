Le maxi gru di TM fino in Guadalupa, passando per Germania e Romania

La bresciana TM rafforza la propria presenza internazionale con progetti strategici in Europa, Caraibi e nuove prospettive di crescita. Quest’estate la società guidata dai fratelli Ferdinand e Sandy De Giacomi ha completato con successo un’importante commessa internazionale al terminal Socep nel porto di Costanza, in Romania, per conto della multinazionale Liebherr (il progetto, che ha comportato un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro, ha riguardato l’assemblaggio, la movimentazione e il posizionamento finale in banchina di due maxi gru, entrambe Liebherr Container Crane) ora guarda a nuovi lidi.

Se quest’intervento rappresenta un passaggio strategico per il terminal rumeno, destinato a beneficiare di un significativo incremento della propria capacità logistica, per TM si è trattato di un ulteriore traguardo che conferma la capacità dell’azienda di portare l’eccellenza e la qualità del lavoro italiano (e in particolare bresciano) su importanti scenari europei. E che, infatti, ha aperto la strada a altre due commesse internazionali di alto profilo.

Nel mondo

La prima ad Amburgo, in Germania, dove TM ha supportato il terminal locale nell’accelerazione delle attività di assemblaggio e completamento di tre grandi gru STS di ultima generazione. Si tratta di macchinari completamente automatizzati, caratterizzati da una complessità ingegneristica elevatissima: con un peso di circa 2.000 tonnellate e un’altezza che raggiunge i 105 metri. La loro installazione ha richiesto il massimo livello di competenza tecnica ed esperienza operativa.

I fratelli De Giacomi con il padre - © www.giornaledibrescia.it

Parallelamente, TM è intervenuta a Guadalupa, nelle Antille Francesi, per il commissioning di due gru STS Liebherr. Il progetto ha richiesto una gestione operativa particolarmente attenta, poiché si è svolto durante il monitoraggio dell’uragano Melissa. Fortunatamente, la tempesta è transitata a circa 700 chilometri di distanza dall’isola, consentendo il completamento dei lavori in piena sicurezza.

Senza dimenticare l’Italia

Concluso l’intervento nei Caraibi, TM ha avviato un nuovo e rilevante cantiere in Italia, al porto di Vado Ligure, per conto di Reefer Terminal e Vado Gateway. L’attività rientra nell’ampio piano di investimenti di Apm Terminals (Gruppo Maersk), di cui entrambi i terminal fanno parte. TM si occuperà del revamping, ovvero dell’ammodernamento, di due gru Sts e due gru Rmg, con l’obiettivo di incrementarne produttività e performance e migliorare ulteriormente la capacità logistica del terminal container. Il completamento dei lavori è previsto per giugno 2026.

I conti economici

Dal punto di vista economico, il fatturato dell’azienda mostra un andamento positivo e coerente con la storicità del business. Dopo aver registrato nel 2024 un fatturato pari a 4,23 milioni di euro, il 2025 si chiuderà con un valore stimato di circa 6 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente e pienamente in linea con il range medio dell’azienda, storicamente compreso tra i 5 e i 6 milioni di euro.

Guardando al futuro, TM sta partecipando attivamente a numerose gare per l’acquisizione di nuove commesse nel biennio 2026-2027. Oltre a consolidare la propria competitività in Italia e in Europa, l’azienda sta valutando con interesse l’espansione verso il mercato statunitense, che si preannuncia particolarmente dinamico grazie a importanti investimenti strategici nel settore portuale previsti nei prossimi anni.