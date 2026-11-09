Magirus, la divisione antincendio ceduta al gruppo giapponese Morita

Si apre un nuovo scenario per i centottanta lavoratori bresciani della Magirus, ma il loro futuro resta carico di incertezze. Il fondo tedesco Mutares ha ceduto la società specializzata nella produzione di mezzi e attrezzature antincendio e di protezione civile alla giapponese Morita Holdings Corporation.
«Nell’ambito dell’operazione – puntualizza una nota diffusa dalla direzione del gruppo Magirus ai dipendenti –, anche il nostro settore Defense sarà oggetto di una riorganizzazione. La divisione Defense & Security, compreso il nostro stabilimento di Radfeld, in Austria, sarà separata dal gruppo Magirus e non sarà inclusa nella vendita a Morita. In futuro, questa attività continuerà a operare e a svilupparsi in modo autonomo, con una nuova denominazione societaria, all’interno del Gruppo Mutares. Ciò offrirà al settore Defense una prospettiva strategica indipendente, mentre Magirus, insieme a Morita, si concentrerà sull’ulteriore sviluppo delle proprie attività nel settore dei veicoli e delle tecnologie antincendio e di soccorso».
Il punto
A distanza i quasi due anni dalla cessione di Magirus al fondo tedesco Mutares, nello stabilimento bresciano dove ancora si producono mezzi speciali e antincendio con il noto marchio un tempo nell’orbita di Iveco, grava una pesante situazione di incertezza. Tanto che, il dossier «Magirus» da alcune settimane è finito anche sul tavolo della sindaca di Brescia, destando non poche preoccupazioni.
In estrema sintesi, il fondo Mutares, che ha acquistato Magirus nel gennaio 2025, lo scorso maggio ha ammesso che avrebbe esaminato due opzioni: la vendita della società o la sua quotazione in Borsa. Nel frattempo, seppur gli ordini non siano venuti meno, nello stabilimento di via Fiume (all’interno del complesso industriale dell’Iveco, si è creata una situazione paradossale, segnata da un evidente rallentamento dell’attività.
Tant’è che lunedì scorso, i rappresentanti sindacali di Fiom Cgil, Uilm Uil e Acqfr hanno incontrato la prima cittadina di Brescia e gli assessori Andrea Poli e Marco Fenaroli. «Ci siamo confrontati nel merito della complessa situazione che sta caratterizzando anche il sito bresciano di Magirus – riportava una nota congiunta dei sindacati –. Abbiamo rappresentato e condiviso le preoccupazioni dei lavoratori in ordine sia alle doverose garanzie in presenza di un eventuale nuovo soggetto compratore, ma anche in caso contrario». Da qui è stato un lanciato un appello corale supportato da Palazzo Loggia per la convocazione di un tavolo di coordinamento da parte del Governo.
«Apprendiamo ora da un comunicato infragruppo di Magirus, che il fondo Mutares avrebbe firmato un accordo per la vendita a Morita Holdings Corporation – lamentano i sindacati –. Il prossimo 18 novembre è stato convocato al Mimit un tavolo per avere chiarezza al riguardo la delicata situazione che interessa e caratterizza anche il sito italiano di Brescia (il principale stabilimento produttivo è in Germania, a Ulma. Ndr). Sarà quella la sede dove avviare un vero confronto preventivo e di merito sul futuro del sito bresciano. Auspichiamo per questo motivo vi sia una vera volontà in tal senso sia da parte dei dirigenti del gruppo ma anche del fondo, in caso contrario decideremo tutte le iniziative a salvaguardia degli interessi dei lavoratori».
Il profilo
«Siamo consapevoli che il cambiamento non è facile. Mettere in discussione modalità di lavoro consolidate e implementare con coerenza nuovi processi richiede un impegno considerevole da parte di tutti noi – riconoscono i vertici di Magirus –. Tuttavia, è proprio questo ciò che serve per garantire il successo di Magirus nel lungo periodo. Un nuovo proprietario può offrirci ulteriori opportunità».
Morita è un gruppo industriale con una consolidata presenza internazionale, decenni di esperienza nelle tecnologie antincendio e una forte posizione di mercato, in particolare in Asia. Fondato nel 1907, il quartiere generale si trova ad Osaka, la società è quotata alla Borsa di Tokyo e controlla il produttore finlandese Bronto Skylift, specializzato in piattaforme aeree per il soccorso e sistemi di accesso in quota.
Fatmir Veselaj continuerà a guidare Magirus in qualità di Ceo fino all’effettivo perfezionamento dell’operazione, indipendentemente dalla data in cui questo avverrà. «Ciò garantirà – assicurano dalla società – continuità nella gestione aziendale e creerà le condizioni per un passaggio ordinato al nuovo proprietario».