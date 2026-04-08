Dalla Bassa al Kazakistan: la catambra bresciana contro le zanzare

Brescia fa squadra con il Kazakistan strizzando l’occhio all’innovazione agricola e alla lotta alle zanzare. Alcuni giorni fa, la nostra provincia ha ospitato una nutrita delegazione del «Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine di Almaty», uno dei principali istituti di ricerca del Paese asiatico nel campo della protezione delle piante e della sicurezza fitosanitaria.

Leggi anche Zanzara tigre, con la catambra addio punture e fastidi

Ad accoglierla, per una tre giorni intensa, è stata la storica azienda agricola Marino Ambrogio, realtà lenese con oltre mezzo secolo di storia (oggi conta 6 dipendenti e un volume d’affari annuo di circa 500mila euro) da tempo specializzata nello sviluppo e nella valorizzazione di soluzioni innovative per un’agricoltura sostenibile.

La storia

«L’azienda agricola fondata da mio padre Giovanni è nata come vivaio: coltivavamo e vendevamo piante, per lo più di grandi dimensioni, per clienti esigenti che non avevano voglia di aspettare – spiega il titolare, Marino Ambrogio –. Negli ultimi anni ci siamo specializzati nella coltivazione della catambra, la pianta antizanzare per eccellenza, dalla quale abbiamo anche sviluppato un brevetto che ne attesta il 98% di efficacia nell’arco di 8 ore, sia per uso esterno sia interno che topico. Ed è proprio per questo che in questi giorni abbiamo ospitato la delegazione kazaka: perché nel Paese asiatico, per il caldo, d’estate la popolazione dei villaggi è spesso costretta a dormire all’aperto, ma le zanzare costituiscono un vero flagello, che al momento le autorità riescono a combattere solo con sistemi chimici».

Leggi anche Zanzare, per le disinfestazioni Brescia spende 105mila euro in un anno

Ecco allora il perché di tre giorni di studio e analisi dedicati all’Idrocatambra, un prodotto completamente naturale in grado di svolgere simultaneamente funzione di biofertilizzante e di repellente antizanzare, in linea con la crescente domanda globale di soluzioni a basso impatto chimico.

Non a caso, l’interesse della delegazione kazaka non si è limitato al solo aspetto commerciale, ma si è esteso alla validazione scientifica e alle prospettive di applicazione su larga scala. «In questo senso, la collaborazione con istituti di ricerca locali rappresenta un passaggio fondamentale per garantire l’adattamento delle tecnologie alle specificità agronomiche del territorio e per facilitare i processi di regolatori» prosegue Marino Ambrogio, che indugia sulla firma di un protocollo di collaborazione che valuta anche le possibilità di piantumazione di alberi in loco.

Le sinergie

«Per noi è stata un’occasione molto importante di confronto diretto con un partner scientifico di alto livello – conclude –. Crediamo fortemente nel valore dell’innovazione sostenibile e nelle opportunità di sviluppo sui mercati internazionali, e confidiamo nei risultati che si potranno ottenere: il comparto agricolo rappresenta oggi circa il 5% del Pil kazako e coinvolge oltre il 13% della forza lavoro, su una superficie tra le più estese al mondo».

«Per un territorio come quello bresciano, ricco di competenze industriali e tecnologiche, si aprono opportunità concrete di sviluppo verso i mercati dell’Asia Centrale e il supporto di realtà altamente specializzate è fondamentale per trasformare queste opportunità in progetti strutturati e sostenibili», gli fa eco Luana Apostoli, membro del Comitato esecutivo di Confindustria Asia Centrale e Caucaso e titolare della società di consulenza bresciana International Business Consulting, che affianca le imprese nei percorsi di internazionalizzazione e che da tempo segue la stessa società agricola dando corpo ad un modello virtuoso e replicabile di integrazione tra innovazione, ricerca scientifica e competenze di internazionalizzazione.