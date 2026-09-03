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Iveco, via libera Consob all’Opas di Tata Motors: adesioni dal 7 settembre

L’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni del gruppo fino al 26 ottobre. Prevista anche una finestra aggiuntiva di cinque giorni a novembre, con il pagamento del corrispettivo fissato al 13 novembre salvo proroghe
La sede bresciana di Iveco - © www.giornaledibrescia.it
La sede bresciana di Iveco - © www.giornaledibrescia.it

La Consob ha dato il via libera all' offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Iveco Group da parte di Tata Motors. L'offerta, promossa da TML CV Holdings, partirà il 7 settembre e terminerà il 26 ottobre. Lo rendono noto due società coinvolte nell'operazione. L'autorizzazione era l'ultimo passaggio previsto per l'avvio dell'operazione.

Il comunicato spiega che, ricorrendone i presupposti di legge, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta, successivi a quella di pagamento: quindi per le sedute dal 2 al 6 novembre. La data di pagamento del corrispettivo sarà, salvo proroghe del periodo di adesione, il 13 Novembre. La pubblicazione e le modalità di diffusione del documento di offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini dell'offerta e delle modalità di adesione, saranno oggetto di un successivo comunicato di stampa.

«Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, in attesa della pubblicazione del documento di offerta, per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla comunicazione del 30 luglio 2025, con cui TML CV HS, ha comunicato a Consob e reso noto al mercato e all'emittente la propria decisione di promuovere l'offerta per il tramite dell'offerente, pubblicata, per conto di TML CV HS, sul sito internet di Tata Motors all'indirizzo www.tatamotors.com nonché sul sito internet dell'emittente all'indirizzo www.ivecogroup.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta».

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