Giornale di Brescia
Abbonati
Galà BILANCI 2025

Rubinetteria e valvole, il distretto tiene e lancia nuove sfide sull’export

Claudio Teodori
Il comparto cresce con stabilità e migliora la struttura finanziaria, ma resta esposto ai dazi, ai costi energetici e al rallentamento di alcuni mercati chiave. Le vendite all’estero rappresentano il 63% dei ricavi
Le vendite all’estero rappresentano il 63% dei ricavi
Le vendite all’estero rappresentano il 63% dei ricavi

Il quadro complessivo italiano del settore è ben rappresentato da Avr-Anima: nel 2024 il fatturato complessivo è di 9,6 miliardi di euro (+1,8% sul 2023), con l’export che rappresenta il 63% dei ricavi, un valore particolarmente alto e con un saldo commerciale ampiamente positivo. Tra i principali Paesi di destinazione si rilevano gli Stati Uniti, in crescita; la Germania; l’Arabia Saudita; la Cina; la Francia. L’Italia riveste, quindi, un ruolo importante a livello globale: è il secondo mercato

Accesso riservato agli abbonati
Bilanci

IMPRESE e BILANCI

Il servizio informativo dedicato alle
imprese e ai professionisti bresciani

L'abbonamento consente di accedere
per un anno a:

  • L'analisi dei settori
  • I dati con i trend di bilancio di oltre
    1000 aziende
  • la newsletter esclusiva
35,00 €
AbbonatiSono già abbonato
Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario