Rubinetteria e valvole, il distretto tiene e lancia nuove sfide sull’export

Il comparto cresce con stabilità e migliora la struttura finanziaria, ma resta esposto ai dazi, ai costi energetici e al rallentamento di alcuni mercati chiave. Le vendite all’estero rappresentano il 63% dei ricavi

4 ' di lettura

Le vendite all’estero rappresentano il 63% dei ricavi

Il quadro complessivo italiano del settore è ben rappresentato da Avr-Anima: nel 2024 il fatturato complessivo è di 9,6 miliardi di euro (+1,8% sul 2023), con l’export che rappresenta il 63% dei ricavi, un valore particolarmente alto e con un saldo commerciale ampiamente positivo. Tra i principali Paesi di destinazione si rilevano gli Stati Uniti, in crescita; la Germania; l’Arabia Saudita; la Cina; la Francia. L’Italia riveste, quindi, un ruolo importante a livello globale: è il secondo mercato