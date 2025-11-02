Cervelli in fuga: più dello stipendio contano qualità di vita e lavoro
Nicolò Rizzardi
Sono queste alcune delle principali motivazioni che spingono gli italiani ad emigrare all’estero: tra i giovani expat c’è interesse anche per la meritocrazia
Per gli expat contano qualità della vita e meritocrazia
Un’approfondita analisi sul tema della migrazione dei giovani verso l’estero è stata condotta, nel corso del biennio 2023-2024, dalla Fondazione Nord-Est che, in un rapporto presentato a fine 2024 al Cnel, fornisce dati che aiutano a comprendere le cause profonde di questo fenomeno. In 2 anni 6mila bresciani sono partiti in cerca di un futuro migliore La percezione di benessere Innanzitutto, un primo elemento di riflessione riguarda la differente percezione del proprio benessere economico regist
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.