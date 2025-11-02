Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Cervelli in fuga: più dello stipendio contano qualità di vita e lavoro

Nicolò Rizzardi
Sono queste alcune delle principali motivazioni che spingono gli italiani ad emigrare all’estero: tra i giovani expat c’è interesse anche per la meritocrazia
Per gli expat contano qualità della vita e meritocrazia
Per gli expat contano qualità della vita e meritocrazia

Un’approfondita analisi sul tema della migrazione dei giovani verso l’estero è stata condotta, nel corso del biennio 2023-2024, dalla Fondazione Nord-Est che, in un rapporto presentato a fine 2024 al Cnel, fornisce dati che aiutano a comprendere le cause profonde di questo fenomeno. In 2 anni 6mila bresciani sono partiti in cerca di un futuro migliore La percezione di benessere Innanzitutto, un primo elemento di riflessione riguarda la differente percezione del proprio benessere economico regist

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario