Csmt, in tre anni avviati progetti per 78 milioni di euro

Dietro un utile di 6.700 euro c’è un volume di progetti che vale molto di più: 78 milioni attivati in tre anni e 39 milioni di contributi a fondo perduto intercettati per le imprese. È in questa doppia lettura, economica e territoriale, che si inserisce il bilancio 2025 di Csmt innovation hub approvato dall’assemblea dei soci lo scorso 27 aprile.