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Csmt, in tre anni avviati progetti per 78 milioni di euro

Nello stesso periodo intercettati anche contributi per 39 milioni. Peli: «Anno di rinnovamento significativo, in un contesto in cui l’innovazione è più che mai una leva competitiva centrale per le imprese»
Barbara Fenotti
Il Csmt in via Branze
Il Csmt in via Branze

Dietro un utile di 6.700 euro c’è un volume di progetti che vale molto di più: 78 milioni attivati in tre anni e 39 milioni di contributi a fondo perduto intercettati per le imprese. È in questa doppia lettura, economica e territoriale, che si inserisce il bilancio 2025 di Csmt innovation hub approvato dall’assemblea dei soci lo scorso 27 aprile.

Daniele Peli, presidente di Csmt
Daniele Peli, presidente di Csmt

La realtà nata all’interno del campus dell’Università degli Studi di Brescia chiude l’esercizio con un valore della produzione pari a 2,89 milioni, un margine operativo lordo di 181mila euro, in crescita del 49% rispetto all’anno precedente, e un risultato netto positivo. Numeri contenuti nelle dimensioni ma significativi per un soggetto che non misura il proprio ruolo solo attraverso il conto economico, bensì anche nella capacità di accompagnare imprese, ricerca e istituzioni nei percorsi di innovazione applicata.

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