Creator economy, Cosmico acquista il 100% di Flatmates

Oggi, con due anni di anticipo sulla tabella di marcia, la holding europea del Future of Work ha acquistato il 100% della società bresciana , oggi una delle realtà più riconoscibili nella creator economy italiana , con un posizionamento forte su YouTube e un elenco di oltre 60 clienti tra cui Ducati, NordVPN, Google, Xiaomi, Trade Republic, Generali e Intesa Sanpaolo.

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«Entrare al 100% nel Gruppo Cosmico significa moltiplicare gli strumenti e le opportunità per i creator che rappresentiamo e per i brand con cui lavoriamo – spiega Michele Pagani, Ceo di Flatmates –. Condividiamo con Cosmico la stessa missione: mettere al centro il talento. Per noi questa operazione significa poter scalare ancora più velocemente in Italia, consolidare la crescita in Spagna e continuare a produrre contenuti che raccontano il presente e anticipano il futuro della comunicazione. Possiamo sognare in grande». E sognare in grande anche in termini di numeri: infatti l’obiettivo è quello di chiudere l’anno con un fatturato di 14-15 milioni di euro.

Michele Pagani

L’operazione e le strategie di Cosmico

Cosmico, attiva in Italia e in Spagna, annuncia così la chiusura di un round da 12 milioni di euro (equity e debito) guidato da P101 sgr che assume il ruolo di investitore principale e porta a 9 milioni di euro l’investimento complessivamente realizzato dal 2024 ad oggi in Cosmico. A questo ultimo passaggio hanno partecipato anche gli investitori storici, tra cui Prana Ventures che supporta la crescita della società sin dal 2023.

Dopo un 2025 chiuso a 24 milioni di fatturato (+109% YoY), il Gruppo Cosmico ha già contrattualizzato 20 milioni di euro di venduto nei primi 4 mesi del 2026, di cui 1,5 milioni in Spagna. «Il target a fine anno è 40 milioni di fatturato dal business organico, a cui si sommeranno le operazioni straordinarie in corso. La traiettoria punta ai 100 milioni nel 2028», spiegano.

La struttura della holding oggi

Il Gruppo si articola oggi in quattro verticali complementari: Cosmico (ricerca e attivazione per i professionisti del digitale), Flatmates, Creative Harbour (organizzazione viaggi aziendali, team building) e Play New (costruzione di team di SuperAgents, talenti potenziati dall'AI). Questa architettura è la cornice in cui si inseriranno le prossime acquisizioni.

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Le tre operazioni si muoveranno su direttrici complementari. Da un lato, l’ingresso «in nuovi verticali che ampliano il perimetro del Gruppo nel mercato del lavoro distribuito, dall'altro, il rafforzamento dei verticali esistenti con operazioni di accrescimento mirate. La strategia M&A guarda con la stessa attenzione a Italia e Spagna, dove il Gruppo è già strutturato con società operative dedicate», si legge nel comunicato.

«Questo round è la base finanziaria di una strategia che ci rende orgogliosi – afferma Francesco Marino, Ceo e co-founder del Gruppo Cosmico –. Cosmico non è più una scale-up con un singolo prodotto: siamo diventati una holding del Future of Work, con cinque verticali oggi e un'ambizione di crescita che passa anche da operazioni straordinarie come questa».

«Da qualche anno e con una dinamica sempre più rapida anche su spinta dell'IA, il mondo del lavoro sta drasticamente mutando forme e dimensioni – aggiunge Stefano Guidotti, partner di P101 –. La tesi che ci aveva convinti su Cosmico fin dal primo investimento nel 2024 è che il mercato avrebbe premiato chi sa interpretare tali dinamiche e supportare lavoratori e corporate nell’adattarsi costantemente a queste. I risultati degli ultimi due anni ci hanno confermato sia la bontà della tesi sia le capacità del management».