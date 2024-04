Innovazione, un imprenditore digitale bresciano in cattedra ad Harvard

Michele Pagani, 37enne di Palazzolo, è stato invitato per parlare di Flatmates, società di influencer marketing che ha fondato con lo youtuber Marcello Ascani. Al talk anche Michele Grazioli di Vedrai

Pagani a Harvard per parlare di innovazione

Da Brescia a Boston per una lezione sulle imprese digitali ad Harvard. Tra gli ospiti di questa esperienza professionale all’insegna dell’eccellenza, andata in scena nei giorni scorsi in quello che è uno degli atenei più prestigiosi al mondo, era presente anche Michele Pagani, imprenditore di 37 anni residente a Palazzolo sull’Oglio, amministratore delegato e cofondatore di Flatmates agency e partner di Gummy Industries, nota agenzia digital di Brescia. Laureato in Economia alla Bocconi, Pagani