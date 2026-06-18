Beretta: partnership con Auryn Aero, azienda che produce droni

Fabbrica d’Armi Pietro Beretta darà un ulteriore supporto tecnologico ai militari in missione. Il gruppo bresciano ha siglato una partnership strategica con Auryn Aero, società italiana che produce droni: grazie a questo accordo, evidenziano dalla sede di Gardone, all’esperienza di Beretta si aggiungeranno le competenze avanzate di Auryn Aero nei sistemi aerei senza equipaggio (Uas) e nell'intelligenza artificiale.
Beretta considera i droni «moltiplicatori di forza in un ecosistema interconnesso e multidominio»: pertanto, dopo averli integrati nel proprio portafoglio, ne promuoverà l’adozione, e insieme ad Auryn Aero esplorerà ulteriori partnership per contribuire a rafforzare la difesa europea. «Questa collaborazione – aggiunge una nota – integra le competenze ingegneristiche e AI di Auryn Aero con la rete globale e il portafoglio di sistemi per la difesa di Beretta»