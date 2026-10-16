Beretta Holding centra l’obiettivo Usa: ha il 25% della quotata Ruger

Beretta Holding rafforza la propria presenza negli Stati Uniti e sale al 25% di Sturm Ruger & Company, storico produttore americano di armi quotato a Wall Street. L’offerta pubblica di acquisto lanciata lo scorso 17 settembre - proprio alla vigilia dei festeggiamenti a Gardone Valtrompia per i 500 anni di Fabbrica d’Armi - si è chiusa con successo, segnando una tappa significativa nel percorso di crescita internazionale del gruppo guidato da Pietro Gussalli Beretta affiancato dal fratello Franco.
L’operazione vale circa 107,5 milioni di dollari e consente a Beretta Holding di più che raddoppiare la partecipazione già detenuta in Ruger, nell’ambito dell’accordo di cooperazione strategica raggiunto a maggio dopo mesi di confronto sulla governance e sulle prospettive della società americana.
L’offerta pubblica d’acquisto
Beretta Holding aveva messo sul piatto 44,80 dollari in contanti per ciascuna delle 2.400.184 azioni oggetto dell’Opa. Le adesioni hanno superato ampiamente le attese: sommando le 3.589.647 azioni validamente apportate e le ulteriori 2.652.256 per le quali è stata presentata una comunicazione di consegna garantita, si arriva a 6.241.903 titoli, pari a circa 2,6 volte il quantitativo previsto dall’offerta.
Per rispettare il limite fissato - si legge in una nota della società - gli acquisti saranno quindi ripartiti proporzionalmente tra gli azionisti aderenti. Il fattore di riparto preliminare stimato da Beretta Holding è del 38,45%, in attesa della conferma definitiva dopo le verifiche del depositario e il completamento delle consegne garantite.
«Questo investimento rappresenta un traguardo fondamentale per Beretta Holding - ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Beretta Holding, Pietro Gussalli Beretta -. Segna la nostra prima partecipazione in una società quotata e apre un nuovo capitolo nel nostro percorso di sviluppo come investitore a lungo termine nei mercati dei capitali statunitensi». La cooperazione con Ruger, ha aggiunto, rafforzerà la posizione negli Stati Uniti e offrirà nuove opportunità per ampliare la presenza internazionale del gruppo americano.
La strategia dei Gussalli Beretta
Gli Stati Uniti rappresentano circa un terzo delle vendite di Beretta Holding, presente oltreoceano con nove società e circa 700 dipendenti, tra produzione, ricerca, distribuzione e attività commerciali. Il gruppo dispone già di quattro stabilimenti produttivi negli Usa ed è impegnato nell’espansione di un impianto di munizioni a Savannah, in Georgia. L’investimento in Sturm Ruger & Company consolida dunque una presenza industriale costruita nel tempo, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività e le opportunità commerciali sui mercati internazionali.
Con oltre 50 società controllate, più di 6.000 dipendenti e ricavi 2025 pari a 1,68 miliardi di euro, accompagnati da un Ebitda di 254 milioni, Beretta Holding si conferma un operatore globale diversificato. Il fatturato è generato per circa il 60% dai mercati civile, sportivo e venatorio e per il restante 40% dalla difesa. Ora si rafforza il presidio americano di un gruppo nato 500 anni fa nel Bresciano, giunto oggi alla quindicesima generazione, e che guarda sempre più ai mercati mondiali.