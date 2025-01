Pietro Gussalli Beretta tra gli invitati all’insediamento di Trump

Da Barack Obama a Elon Musk; da Jeff Bezos a Mark Zuckerberg, ma anche Pietro Gussalli Beretta. L’imprenditore bresciano sarà uno dei 200 ospiti illustri invitati a Capitol Hill per l’«inauguration day», la cerimonia del giuramento che sancisce ufficialmente il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca per il suo secondo mandato. Il presidente di Beretta Holding alla cerimonia sarà accompagnato dalla moglie Gretchen.

L’insediamento presidenziale è un rito che si rinnova immutato ogni quattro anni e riservato ad una strettissima cerchia di invitati. Tra i presenti solo pochi capi di Stato e di governo (tra questi la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ma non Viktor Orban o Ursula von der Leyen). Sarà invece massiccia la presenza di imprenditori della Silicon Valley. E non sorprende nemmeno tra gli invitati la rappresentanza della famiglia Gussalli Beretta che nel corso degli anni ha saputo tessere ottimi rapporti con il Governo degli Stati Uniti. Il gruppo presieduto da Pietro Gussalli Beretta – che fattura oltre 1,5 miliardi di euro e controlla una cinquantina di società nel mondo ed ha 6.200 dipendenti – è presente negli Usa fin dalla metà degli anni Settanta, dove realizza circa il 45% del proprio fatturato attraverso otto società operative.

Donald Trump è arrivato a Washington DC per la cerimonia di insediamento - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Operazione strategica era stata nel gennaio 2016 la doppia acquisizione di STS, con sede a Beavercreek in Ohio, e di Diffraction Ltd, di Burlington in Vermont: due società che operano nel settore della visione notturna e delle tecnologie collegate, con prodotti di assoluta avanguardia tecnologica utilizzati dai corpi speciali Usa e da molteplici altre agenzie del mondo (fra cui Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Francia, Svizzera, Norvegia, ecc.).

L’ultimo investimento negli States è del novembre 2022, a Savannah, nello Stato della Georgia: 60 milioni di dollari per un impianto all’avanguardia per la produzione e distribuzione di munizioni. Pietro Gussalli Beretta aveva definito l’investimento come la chiusura di un cerchio, un’«operazione strategica per fornire ai clienti statunitensi una gamma completa di prodotti premium fabbricati localmente, che vanno dalle armi portatili leggere, alle munizioni fino alle ottiche».

Gussalli Beretta, come detto, durante la cerimonia sarà affiancato dalla moglie Gretchen. La coppia ha una figlia di nome Maria Teresa.

Gretchen Alexander Harnischfeger proviene da un’antica famiglia industriale americana che nel 1820 ha fondato la Harnischfeger Industries, azienda produttrice di attrezzature per la lavorazione nelle miniere; si è laureata a Princeton e ha conseguito un master in architettura a Yale. In Italia, è nota per il progetto di restauro delle proprietà delle Assicurazioni Generali in Piazza San Marco a Venezia e per la sua partecipazione alle attività del Peggy Guggenheim.