Anche il gruppo bresciano Seventyseven ottiene l’ambita certificazione B Corp, entrando a far parte della ristrettissima community che in Italia conta poco più di 390 imprese, di cui 113 lombarde e solo 9 (compresa Seventyseven) nella provincia di Brescia. Seventyseven, realtà protagonista del mondo della comunicazione integrata e della stampa, si aggiunge alla breve lista di cui fanno parte la società benefit di Castenedolo Emmerre (parti di ricambio per veicoli industriali), Fedabo di Darfo Boario Terme (consulenza energetica ed ambientale, certificata B Corp da febbraio 2021), Ambro-Sol di Cigole (produttore di bombolette spray), Out Of di Brescia (prodotti sportivi innovativi), Blackship di Brescia (comunicazione e branding digitale), Keminova Italia di Cellatica (produzione e commercializzazione di prodotti skincare e dispositivi medici), il gruppo Novity di Brescia (comunicazione ed eventi, SB dal 2023 e certificata B Corp dal settembre 2026) e DVArea SB a responsabilità limitata di Brescia (progettazione integrata, anch’essa certificata B Corp dal settembre 2026).
Il percorso
«Diventare B Corp fa parte di una direzione e un percorso che abbiamo tracciato da anni – spiega Nicola Cattina, general manager di Seventyseven – . Adottare i rigidi standard di B Lab è per noi questione di rispetto nei confronti delle persone che entrano in contatto con la nostra realtà: dà garanzia a ai collaboratori, ai clienti e ai partner di far parte di un’azienda che lavora per migliorare il proprio impatto e il proprio modo di fare impresa».
La certificazione corona un percorso avviato da anni con l’obiettivo di integrare in modo sempre più strutturato sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, inclusione e trasparenza nel modello d’impresa del gruppo.
Il percorso è proseguito nel 2026 con la certificazione per la parità di genere e con ulteriori azioni sul fronte ambientale. Seventyseven ha ottenuto la certificazione B Corp raggiungendo un B Impact Score di 85,8 punti, superiore alla soglia minima di 80 punti prevista. Società benefit e società certificata B Corp non sono la stessa cosa. La differenza principale sta nel fatto che la società benefit è una forma giuridica regolata dalla legge italiana, mentre la B Corp è una certificazione privata internazionale rilasciata dall'ente non profit B Lab.
Mentre la qualifica di BS vale solo in Italia, sebbene esistano forme simili anche nel resto del mondo, la certificazione B Corp è riconosciuta a livello internazionale. Inoltre, mentre si può essere SB senza essere B Corp (è anzi il caso più frequente in Italia), essere B Corp senza essere SB è possibile solo temporaneamente perché le regole di B Lab impongono di acquisire lo status giuridico per mantenere la certificazione.