Made in Italy Days di Amazon, c’è anche la bresciana Amoroses

Tornano i Made in Italy Days su Amazon : un’intera settimana, dal 13 al 19 maggio , dedicata alle eccellenze del Made in Italy, con offerte speciali ed esclusive disponibili a questo indirizzo , per valorizzare l’attività delle piccole e medie imprese italiane in Italia e all’estero.

Amoroses

Tra le realtà protagoniste dell’edizione 2026 figura la bresciana Amoroses, simbolo di una nuova interpretazione dell’artigianalità italiana che unisce design, ricerca estetica e sostenibilità.

Leggi anche Vendite su Amazon, la bresciana Amoroses tra le migliori pmi lombarde

Nata nel 2019 dall’idea di Michela Giovanzana e Giovanni Tomasini, Amoroses combina l’eleganza senza tempo della rosa con la durabilità delle tecniche di stabilizzazione, dando vita a composizioni di design pensate per durare nel tempo. Un progetto nato dal desiderio di creare un prodotto emozionale e sostenibile, capace di sfidare la caducità di un fiore per sua natura delicato e fragile. Tutte le creazioni sono Made in Italy, confezionate artigianalmente e curate in ogni dettaglio, dalla progettazione alla comunicazione del prodotto.

In occasione della quinta edizione dei Made in Italy Days, Amazon racconta l’eccellenza di Amoroses attraverso un progetto speciale realizzato con due tra le voci più riconoscibili della comicità italiana contemporanea: Filippo Caccamo, volto noto della scena comedy e televisiva e Giada Parisi, stand-up comedian e creator.

I due creator, hanno visitato la sede dell’azienda a Brescia, esplorando il processo di lavorazione e la creazione delle composizioni. Attraverso i loro canali Instagram, hanno offerto uno sguardo su una realtà che reinterpreta in chiave contemporanea l’arte floreale Made in Italy.

I creator Filippo Caccamo e Giada Parisi

Dalla Lombardia al mondo

La storia di Amoroses si inserisce in un contesto regionale particolarmente dinamico. Secondo l’ultimo Report sull’impatto delle piccole e medie Imprese (Pmi) italiane che vendono su Amazon, la Lombardia risulta al primo posto tra le regioni italiane di maggiore successo, con oltre 3.400 Pmi attive sul negozio online che, nel 2024, hanno venduto complessivamente oltre 17 milioni di prodotti. Del totale delle Pmi lombarde presenti su Amazon, più del 65% esporta i propri prodotti e lo scorso anno ha registrato oltre 345 milioni di euro di vendite all’estero. La vetrina Made in Italy di Amazon ospita più di 550 aziende lombarde, di cui oltre il 50% esporta, per un totale di circa 90.000 prodotti (oltre il 40% nella categoria Home, più del 20% nella categoria Fashion e oltre il 5% nella categoria Beauty).

Leggi anche Amazon e non solo, la strategia digitale di Ciocca alla Camera

«I Made in Italy Days rappresentano un’opportunità concreta per raccontare storie come quella di Amoroses, che esprimono una nuova visione dell’artigianalità italiana, capace di coniugare creatività, qualità e innovazione», afferma Ilaria Zanelotti, direttore dei Servizi per i partner di vendita di Amazon.it. «Attraverso la vetrina Made in Italy su Amazon.it continuiamo a offrire ai clienti, in Italia e all’estero, la possibilità di scoprire prodotti che sono espressione dei territori e della cultura manifatturiera italiana. La Lombardia è un esempio emblematico di come le Pmi, grazie al digitale, possano competere con successo sui mercati internazionali».