Alfatrad cresce in Spagna: acquisita Lexic che opera nel farmaceutico

La «giovane età» non ferma la Alfatrad di via Cipro che fa shopping in Spagna per continuare a crescere. Fondata nel 2023 dal quarantenne Marko Kolic, croato di nascita, ma bresciano di adozione, la società attiva nel campo delle traduzioni multilingue ha infatti acquisito il 100% della spagnola Lexic Language Solutions, realtà specializzata nelle traduzioni tecniche, commerciali e di marketing per il mercato medico e farmaceutico.
L’operazione, perfezionata nei mesi scorsi, consentirà ad Alfatrad di accrescere non soltanto i ricavi (il ceo Kolic punta al raddoppio in 3 anni) ma anche di mettere «un piedino» in un mercato di nicchia, ma sicuramente molto appetibile come quello legato alle attrezzature e ai dispositivi farmaceutici e biomedicali.
Gli obiettivi dell’acquisizione
«Ho fondato Alfatrad quando ho deciso di lasciare l’azienda nella quale lavoravo prima, del medesimo settore – racconta Kolic -: sono quasi 20 anni che lavoro nell’ambito delle traduzioni tecniche e l’esperienza che ho maturato mi ha fatto decidere di provare a muovermi in autonomia. Ed ha funzionato: già nel 2024, complici alcuni grossi clienti che mi hanno seguito in questa nuova avventura, la società fatturava quasi 1 milione di euro, cifra che ha poi superato nel 2025. Oggi, grazie anche all’acquisizione della società spagnola, i nostri ricavi toccano i 2 milioni di euro, con 11 dipendenti a libro paga ed una settantina di traduttori madrelingua a disposizione».
L’acquisto di Lexic Language Solutions, peraltro, garantirà non solo l’ingresso in un nuovo mercato ma anche alcune importanti entrate sicure sino al 2028, considerato che con l’acquisizione Alfatrad si è assicurata un contratto biennale con la multinzionale svizzera Novartis, per la quale realizzerà traduzione della documentazione di prodotto come dei contenuti marketing e legali.
«Il nostro punto di forza è l’esperienza maturata nelle traduzioni relative all’ambito tecnico e di vendita del settore manifatturiero tipico del nostro territorio, dall’automotive alla fonderia sino alla componentistica – continua Kolic -: se a questo si aggiunge che siamo molto forti in tutte le lingue del Nord Europa, dal finlandese allo svedese, si spiega perché clienti molto importanti si affidano a noi».
Ed effettivamente, tra gli utilizzatori dei servizi di traduzione multilingue di Alfatrad ci sono realtà come la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, il gruppo Camozzi (per il quale cura tutta la manualistica della Marzoli, realtà specializzata nella produzione di macchine tessili) o il brand Morellato, con il quale ha l’esclusiva per le traduzioni commerciali e di marketing della linea di orologi Sector. Inoltre, Alfatrad effettua traduzioni conto terzi anche per colossi del settore informatico, anche in questo caso con focus sui Paesi del Nord Europa. «Per il prossimo triennio puntiamo a raddoppiare il fatturato ed arrivare a quota 4 milioni di euro grazie a nuove acquisizioni, magari in Svizzera e in Germania, ma anche alla diversificazione del prodotto» conclude Kolic che indugia sulle potenzialità legate anche all’intelligenza artificiale e mira ad integrare ai servizi di interpretariato anche opportunità più propriamente tipiche di una software house.