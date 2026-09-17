Imprese, la sfida del ricambio: a Brescia solo il 9% dei vertici è under 40

Palazzo Gambara di Bedizzole ha ospitato, ieri pomeriggio, l’Assemblea annuale 2026 dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia, intitolata «Giovani Generazioni di Impresa». Al centro dell’appuntamento – che ha fatto registrare sold-out, con oltre 200 partecipanti – il tema del passaggio generazionale, una delle sfide più rilevanti per il futuro del sistema imprenditoriale. L’Assemblea – preceduta dalla sessione privata – è stata l’occasione per riflettere sul contributo che le nuove generazioni di imprenditori possono offrire in questo percorso, assumendo un ruolo sempre più attivo nella costruzione del futuro delle imprese.
Gli interventi
La sessione pubblica, moderata da Andrea Marchesi, giornalista e conduttore radiofonico di Radio Deejay, ha visto gli interventi di Giuseppe Pasini, presidente Confindustria Lombardia, Stefano Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, Paolo Streparava, presidente Confindustria Brescia, Barbara Ulcelli, presidente Piccola Industria di Confindustria Brescia e vice presidente Piccola Industria Confindustria, Francesca Morandi, responsabile delle Relazioni Esterne Siderweb S.p.A. SB e Antonio Rummo, direttore generale Estero, Rummo.
«Il passaggio generazionale non è soltanto un momento di successione, ma un processo che richiede dialogo e confronto tra generazioni, per garantire continuità alle imprese e accompagnarne l’evoluzione – le parole di Francesco Veneziani, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia –. Con questa Assemblea abbiamo voluto proseguire un percorso di riflessione su un tema decisivo per il futuro del nostro sistema produttivo, in continuità con quanto affrontato dall’Assemblea della Piccola Industria dello scorso luglio, ma stavolta dal punto di vista delle nuove generazioni, di chi è chiamato a raccogliere un’eredità imprenditoriale e, allo stesso tempo, a interpretarla con idee, competenze e sensibilità nuove. Siamo inoltre particolarmente felici di avere ospitato a Brescia «Linkers - Coraggio Generazionale», il podcast dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia: un progetto che condivide pienamente lo spirito della nostra Assemblea e che ci ha consentito di ampliare ulteriormente il confronto attraverso esperienze e testimonianze imprenditoriali».
I dati
«Il passaggio generazionale è una storia differente ogni volta – ha aggiunto Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia –. Ci si può concentrare sugli aspetti tecnici, sulla condivisione con la famiglia, ma soprattutto sui risvolti legati alle persone. Al centro devono però restare i valori fondanti dell’impresa: senza di essi non può avvenire un passaggio di successo».
«Soltanto il 9% degli amministratori oggi è under 40 nelle Pmi bresciane – commenta Barbara Ulcelli, presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia –. Sempre secondo il nostro Centro Studi, c’è un invecchiamento della Governance, con un’età media di 58 anni. Siamo perciò di fronte alla necessità di un cambio culturale nel nostro Paese: in Italia si pensa che si possano raggiungere certi livelli solo a una determinata età. Il cambio di paradigma deve però essere anche meritocratico, non solo legato all’anagrafe. Ai giovani deve essere permesso di crescere, anche sbagliando».
«Viviamo in un contesto fortemente influenzato dall’attualità geopolitica – aggiunge Stefano Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia –, oggi non è più possibile pensare a un piano industriale che duri tre anni. Come Giovani Imprenditori quello che possiamo fare è portare un contributo nel cambiamento. Con Linkers è quello che stiamo provando a fare».
Il podcast
Nel corso dell’evento è stata inoltre registrata una nuova puntata di «Linkers - Coraggio Generazionale», il podcast dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia dedicato alle testimonianze, alle esperienze e alle riflessioni sul valore della continuità imprenditoriale e del dialogo tra generazioni.
Sono intervenuti, con le loro testimonianze, Francesca Morandi, e Antonio Rummo, che hanno rispettivamente raccontato le esperienze di passaggio generazionale di Siderweb, realtà bresciana impegnata in ambito siderurgico giunta oggi alla terza generazione, e di Rummo, azienda italiana del settore alimentare; tra i saluti conclusivi anche la testimonianza di Giuseppe Pasini, che ha portato sul palco l’esperienza vissuta all’interno di Feralpi Group.