Impianti fotovoltaici: Brescia rallenta la corsa, ma resta da primato

Il fotovoltaico continua a ridisegnare la mappa energetica italiana e a confermarsi come uno dei pilastri della transizione verso un sistema più sostenibile. E Brescia si conferma capitale dell’energia solare con la bellezza di 68.455 impianti installati, seconda provincia dopo Roma che però, ricordiamo conta circa 2,7 milioni di abitanti.

Lo dimostra la settima edizione del Barometro del Fotovoltaico, studio realizzato da Elmec Solar sui dati di Italia Solare, che fotografa un Paese sempre più coperto da pannelli, pur in una fase di rallentamento rispetto al boom degli anni precedenti.

I numeri

A ottobre 2025 in Italia risultano installati oltre 2 milioni di impianti fotovoltaici – 2.055.166 per la precisione – con un incremento di 216.176 unità rispetto all’anno precedente (+11,8%). Un dato che certifica come il solare non sia più una nicchia, ma una componente strutturale del sistema energetico nazionale.

All’interno di questo quadro, Brescia si conferma provincia da primato con 4.411 nuovi impianti entrati in funzione tra gennaio e ottobre 2025. La nostra provincia si colloca al quarto posto in Italia per nuove installazioni dopo Roma, che guida la classifica con 8.539 impianti, Padova è seconda (4.884), Udine (4.438) è terza. Un risultato di rilievo quello bresciano, nonostante il calo del 39,3% rispetto al 2024, quando le nuove installazioni erano state 7.270.

I consumi a Brescia

Tra le grandi province italiane, Brescia si distingue per una diffusione particolarmente elevata degli impianti rispetto al numero di abitanti, un primato che testimonia la forte propensione del tessuto produttivo e residenziale verso l’autoproduzione energetica. Brescia, ricordiamo, è una delle provincie italiane con il maggior numeri di progetti di Cer- Comunità Energetica Rinnovabile.

Non è un caso. Brescia è una provincia altamente energivora: in un anno consuma oltre 13 GWh, con il 64% della domanda assorbita dall’industria e poco più dell’11% dai consumi domestici.

Oggi meno di un terzo dell’energia consumata è già prodotta da fonti rinnovabili, in larga parte però si tratta di idroelettrico, rendendo il fotovoltaico una leva strategica per ridurre la dipendenza dall’esterno e contenere i costi.

Le prime dieci

La classifica nazionale delle nuove installazioni nel 2025 vede, alle spalle di Roma, un Nord-Est particolarmente dinamico: Padova (4.884 impianti), Udine (4.438) e subito Brescia, seguite da Torino (4.129). Nella top ten figurano anche Venezia, Bari, Milano, Bergamo e Lecce. Tutti territori che, pur mantenendo posizioni di vertice, mostrano una contrazione rispetto al 2024, dovuto al taglio delle agevolazioni.

Il messaggio che emerge è chiaro: il fotovoltaico è ormai un pilastro dell’energia italiana. La crescita proseguirà non solo con nuovi impianti, ma anche attraverso il revamping di quelli esistenti e lo sviluppo dei sistemi di accumulo, elementi chiave per garantire autonomia energetica e massimizzare l’uso dell’energia prodotta. E Brescia, ancora una volta, si candida a restare protagonista di questa trasformazione. r. raga.