Il lusso non conosce crisi, dove sono le ville da sogno nel Bresciano

A Brescia e in provincia le occasioni per trovare una casa prestigiosa non mancano e garantiscono anche una certa varietà di scelta, tra storico o moderno, immerso nel verde o tra l'urbanizzato, con piscina o senza, e da ristrutturare o già pronta da godere. I costi, in ogni caso, sono per portafogli facoltosi. Per sognare a occhi aperti o per trovare quello che si desidera, tre fra i siti di riferimento più importanti sono «immobiliare.it», «casa.it» e «idealista.it».

Sulle colline della città

Il giro della Brescia che offre un abitare di lusso parte dalla panoramica (bassa Maddalena), dove in via San Gaetanino è in vendita una perla da 2,9 milioni euro di 657 metri quadri, dotata di quattro camere da letto con bagno dedicato, spa, palestra, sala cinema e sala musica insonorizzata, riscaldamento a pavimento alimentato da fotovoltaico, terrazzo di 600 metri e giardino di 700 metri con piscina.

Ancora in panoramica, sono disponibili un'abitazione storica di 795 metri quadri su tre piani, con 13 camere da letto, parco di 5.600 metri e «silenzio e riservatezza particolari» (via Valsorda, costo 2,5 milioni), e un palazzetto affascinante di due unità indipendenti in via Patrocinio, di 400 metri totali ma con ampio spazio che consente di vivere in città all'aria aperta, tra un giardino terrazzato, un'area pranzo sotto un pergolato di glicine, piscina e balconi con vista sulla città (costo 3,7 milioni).

Restando sulla collina del capoluogo, in via Ronchi c'è una bella casa con architettura moderna di 700 metri quadri, 9 locali, 8 bagni, porticato di 100 metri e giardino di 1.500 metri, a 2,6 milioni di euro. Poco distante, a Mompiano, in via Torquato Taramelli, per 2,2 milioni è in vendita una casa (anni Novanta) di 450 metri quadri, composta da 10 locali, di cui 4 camere con bagno, ambienti molto luminosi perimetrati da grandi vetrate, cantina e giardino piantumato di 5.000 metri con serra.

In centro

Meno verdi ma non meno belle sono le residenze lussuose del centro. In via Musei, a 2,45 milioni c'è un appartamento di 350 metri (in contesto di tre unità) con giardino di 250 metri, quattro camere matrimoniali con bagno e due box auto. In piazza Vittoria l'offerta è per un palazzo di ben 1.000 metri quadri distribuiti su 4 piani, con cortile interno, abitazione principale, dependance, una serie di locali multiuso, una grande terrazza sviluppata sui tre lati interni della casa principale, e una zona giorno caratterizzata da soffitti antichi in legno e affreschi (costo 4,3 milioni).

In piazza Tebaldo Brusato, è sul mercato un edificio indipendente del Milleseicento, composto da 16 locali (617 metri quadri) su due piani più soppalco, 5 bagni, corte privata, due ambienti indipendenti (a piano terra), uno scalone interno, una camera patronale interamente affrescata e grandi finestre che garantiscono luce abbondante (costo 2,19 milioni).

Ancora in centro: tra via Veneto e Borgo Trento è disponibile un'abitazione in stile Liberty di 625 metri quadri con 5 camere da letto e un parco secolare di 3.300 metri (costo 2,7 milioni), mentre in corso Cavour si vende un palazzo di 1.000 metri quadri su tre piani completamente da ristrutturare, a 2,8 milioni.

Lontano dal centro, a Sant'Eufemia in via della Musia, per chi ama starsene più defilato avendo però la città a portata di mano, c'è una villa singola (anni Novanta) di 500 metri quadri, quattro camere e quattro posti auto in box, con ampio giardino di 1.500 metri con piscina, su un lotto che dispone di cubatura non sviluppata per nuova costruzione o ampliamento. Il costo è di 2 milioni.

In Franciacorta

Tra vigneti e uliveti, e tra grandi cascine rimodernate e palazzi storici, in Franciacorta e sul lago d'Iseo la possibilità di trovare dimore in cui l'abitare diventa unico e speciale è nutrita.

Il nostro tour virtuale tra le colline franciacortine parte dal piccolo borgo di Paderno Franciacorta, dove in via Palazzina si trova una villa del XVIII secolo immersa nella campagna dell'ovest bresciano. La proprietà è composta da edifici disposti a forma di «C» per una superficie di 1.500 metri e ben 12 camere, con al centro un cortile aperto circondato da un parco di 64.600 metri quadrati. Il parco comprende giardino, frutteto, bosco e vigneto Docg Franciacorta di 32.300 metri quadrati; per avere questo gioiello servono 4 milioni.

Dai vigneti al centro sportivo esclusivo, nel parco del Franciacorta golf club è in vendita una villa singola di 487 metri quadri disposta su un piano, collocata su un'area di 2.124 metri. La residenza ha 4 camere da letto, 4 bagni, uno studio, una palestra, un grande portico coperto e 4 posti auto. Nel giardino è prevista la realizzazione di una piscina. Strutturalmente l'edificio è realizzato con pareti antisismiche, impianto fotovoltaico per l'energia elettrica, tecnologia di riscaldamento autonoma a pavimento indipendente dal gas, ventilazione meccanica in ogni stanza e raffrescamento estivo a pavimento. Finestre e porte finestre sono a triplo vetro, con sistema di sicurezza e protezione contro le intrusioni. Il costo è di 2,3 milioni.

Nella «capitale» Rovato l'offerta del lusso ha in portafoglio una villa di 550 metri quadri di pregio storico e artistico. E' composta principalmente da un ingresso che accoglie un ampio soggiorno di rappresentanza, una grande stanza dedicata alle attività di svago con tavolo da biliardo, una zona molto luminosa caratterizzata da grandi vetrate e una moderna cucina. La dimora è immersa in un parco secolare di 8.500 metri che si sviluppa su tutto il perimetro circostante della proprietà, che conta su tre ingressi indipendenti. Il costo è di 3 milioni.

A Provaglio d'Iseo, in località Fantecolo, è disponibile la Casa del vino e dell'olio: una villa con piscine esterna e interna, circondata da uliveto, vigneto e laghetto privato. L'edificio, di 562 metri, è un luogo tranquillo che garantisce una combinazione tra il comfort moderno e le bellezze della natura. È composto da 4 camere da letto spaziose, una taverna con sala cinema, una sauna e un bagno turco. Il costo è di 2.580.000 euro.

Doppia offerta anche ad Adro, dove tra via Cairoli e via Dosso si trovano due ville di 731 e 600 metri quadrati. La prima sorge su un'area di 2.831 metri: è disposta su due livelli, ha quattro camere da letto, uno studio, cinque bagni e una dependance. All'esterno ci sono un'autorimessa con 12 posti auto e una piscina con zona prendisole. Costo 3,7 milioni. La seconda è inserita in una nuova lottizzazione di sole ville singole, delimitata da un cancello con custode privato che offre servizio di vigilanza e portineria. È distribuita su 600 metri, ha 7 camere, una terrazza con piscina a sfioro e un giardino di 2.900 metri.

A Gussago, in via Cavalletto, si trova Villa Pace, una residenza di 3.850 metri con 31 camere da letto e un parco di 5.000 metri, attualmente affittata a uso commerciale. Il palazzo è diviso in corpo centrale, ala est, ala ovest, parcheggio, cortile d'ingresso e secondo cortile. Il costo è di 6 milioni.

Ancora a Gussago, nella frazione Sale, è in vendita un palazzo d'epoca del XIV secolo che conta 25 vani, 15 camere da letto, saloni, cucine, e vani accessori come bagni, aree spa e zone ricreative, inseriti in una proprietà di circa 12.000 metri che comprende anche una corte interna, portici, box auto e un parco. Gli interni sono caratterizzati da parquet, pavimenti in cotto, affreschi, grandi camini e soffitti d'epoca. Tra le caratteristiche uniche del palazzo spicca una grande piscina a mosaico, circondata da una dependance con spogliatoi e un'ampia area spa. Costo 2,7 milioni.

Sul Sebino

Sul lago d'Iseo sono disponibili due ville a Iseo e Sarnico. Quella di Iseo è una residenza di 980 metri quadrati con 10 camere da letto, caratterizzata da ambienti luminosi e finiture di pregio. La villa padronale è affiancata a una dependance con ingresso indipendente. Dal punto di vista tecnico è dotata di riscaldamento a pavimento, irrigazione automatica del giardino, impianto di aspirazione centralizzato, 15 telecamere di sicurezza, impianto antifurto perimetrale interno, sensori a contatto su ogni serramento, porte blindate di ingresso e porta blindata del garage, raffrescamento idrotermico con acqua del pozzo privato, pannelli solari per acqua calda e riscaldamento, inferriate artigianali, pavimenti in marmo e parquet. La proprietà è circondata da un giardino ed è abbellita da una piscina. Costo 2,4 milioni.

A Sarnico, in via Orgneri, si trova una villa storica di due piani di 1.000 metri con 8 camere da letto. La casa è affacciata sull'acqua, possiede una darsena, è circondata da un parco ed è ricca di dettagli e opere dell'artista Pietro Riva. Il parco ospita due proprietà indipendenti.

La villa principale ha stanze ampie e luminose impreziosite da un raffinato pavimento in parquet «pitch-pine» e camini in marmo e legno. Fiore all’occhiello è la filodiffusione, presente in tutti gli ambienti. I piani sono collegati da una bellissima scalinata in pietra e vetrate colorate. La seconda villa è un’antica limonaia, ristrutturata nel 2005. Il parco è reso unico da due magnolie secolari e da una splendida Olea fragrans. Costo 3,5 milioni.

Alto Garda

Proposte extra lusso, per chi ha disponibilità importanti, non mancano neppure in alto Garda.

Le offerte più prestigiose arrivano da Gardone Riviera, dove sono sul mercato due delle cinque ville del complesso Eden Reserve, progettate da celebri archistar sulla collina vista lago di Montecucco e realizzate una decina di anni fa dal gruppo Signa holding, colosso immobiliare del miliardario austriaco René Benko, che nei mesi scorsi ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Vienna.

Una delle due è l’immobile residenziale più costoso attualmente in vendita sul Garda. Si tratta di Villa Chipperfield Ovest, terminata nel 2015 e firmata dall’architetto britannico David Chipperfield, considerato una delle figure più eminenti dell’architettura contemporanea. Ha una superficie complessiva di 1.130 mq, 4 camere e 6 bagni, una dependance dotata di spa e sala fitness, una guest-house e un garage doppio. La richiesta? Per acquistarla servono 12 milioni e 550mila euro.

Più a buon mercato, per così dire, l’altra unità del complesso Eden Reserve in vendita: Villa Meier, futuristica residenza su tre piani disegnata dall’archistar statunitense Richard Meier ispirandosi all’architettura di Le Corbusier, terminata nel 2014. In questo caso la superficie è di 851 mq: al pianterreno ci sono la stanza degli ospiti con bagno en-suite, vinoteca, saune e terrazza con piscina a sfioro; ai due piani superiori soggiorno con camino svedese, sala da pranzo con cucina a vista, cucina di servizio, lavanderia, spazio studio, master room e due stanze matrimoniali con bagno en-suite e vista panoramica. Non manca un garage interrato con accesso diretto tramite ascensore. Prezzo 10 milioni e 980mila euro.

A Salò è sul mercato Tenuta Navelli, nell’omonima via che si insinua tra le colline a monte della frazione Villa. È un casale signorile di tre piani, per 914 mq, posto al centro di 13 ettari di terreno affacciato sul golfo, con vigneto ed uliveto terrazzato, una cantina per la produzione di vini, campo da calcetto, campo da tennis e una grande piscina: la richiesta è di 6,2 milioni.

Con splendido affaccio sul golfo salodiano è anche la moderna villa da 540 mq che sorge in via Filippini, per la quale sono richiesti 4,2 milioni.

Sul mercato sono rarissime, in alto Garda, le residenze con affaccio diretto a lago. Se ne segnala una a Gargnano, nella splendida zona residenziale di San Giacomo, a nord del paese, a poca distanza dal cinque stelle lusso Villa Feltrinelli. Si tratta di una villa singola «pied dans l'eau» di 500 mq, costruita nel 1960, su un lotto di 1.500 mq che contorna la dimora. La richiesta è di 5 milioni.

Chi all’affollata riviera preferisce la tranquillità dell’entroterra può salire a Tignale, dove si segnalano due proposte caratterizzate da un progetto architettonico decisamente contemporaneo. A Oldesio è in vendita a 5,5 milioni una villa di 400 mq progettata dall'architetto Eileen Meyer, immersa in un esclusivo uliveto di 4.000 mq con vista sull’alto lago.

Stessa cifra è richiesta per una villa di 350 mq nel capoluogo Gardola, anche questa con uliveto e strepitosa vista lago. Sotto i 4 milioni le proposte si moltiplicano, soprattutto a Salò, Gardone e Toscolano. Sul mercato c’è anche qualche albergo. Tra questi l’Hotel Milano a Maderno, una villa liberty con influenze art nouveau trasformata in albergo, offerta su immobiliare.it a 15 milioni.

Basso Garda

Dalla villa settecentesca di Porto Dusano, a Manerba, alle ville che sulla carta fanno sognare di Padenghe e ai rustici, fino a veri e propri borghi storici nelle campagne di Desenzano. Si fa presto a raggiungere cifre da capogiro: di fatto, basta una vista sul lago degna di essere chiamata tale. E tutti gli altri ingredienti contribuiscono a far lievitare il mutuo, in ogni caso mai per comuni mortali.

Il tour non può che partire da Porto Dusano: la villa in questione (di cui si occupa l’agenzia Habitat Garda) era già balzata agli onori della cronaca qualche mese fa perché inserita dal portale Idealista al nono posto della classifica delle abitazioni in vendita più costose d’Italia. Otto milioni di euro era il prezzo dell’epoca, oggi è sceso a 6,2 milioni: è composta da due immobili (uno da 400 metri quadrati e l’altro, la dépendance, da 70 metri) e da un parco secolare di 4.500 metri quadrati, 17 locali, 5 bagni e una terrazza stupenda. Chi frequenta la zona, di sicuro ci avrà fatto il bagno di sotto.

Restando sul capitolo delle «mega ville a lago», menzione per quella di Padenghe pubblicizzata sui portali da numerose agenzie (Abeni, Abitare il Garda, Castello&CD, Euroimmobiliare, GardaHaus e altre): circa 6 milioni e mezzo di euro per far proprio il gioiello che affaccia sul Lido, con tanto di darsena privata. Ottocento metri quadrati di beatitudine vista penisola di Sirmione, con parco da 3.500 metri, piscina riscaldata e tutto ciò che può servire e anche di più.

La zona della Valtenesi è particolarmente ricca, poi, di sogni da scrivere. Ce ne sono di «quasi già scritti», come il rustico che si trova sul confine con il Lido di Lonato (e per questo in posizione decisamente strategica, vicinissimo al lago ma pure alle principali arterie stradali): 2,5 milioni di euro per un cascinale da ristrutturare (eccome) di circa 1.700 metri quadrati su di un lotto agricolo da 17 mila. Qui l’agenzia Venturoli&Partner specifica che si può presentare un progetto di recupero per l’intera area e proporre nuove destinazioni d’uso.

Ma di «sogni» ce ne sono anche da scrivere dal principio: nuovi complessi abitativi, nuove ville per ora solo su «rendering», ma pronte per venire alla luce con finiture di altissimo livello, per chi è disposto a sborsare qualche milione.

Più di qualche, per l’esattezza 4,2 milioni di euro, servirebbero per far proprio il «borghetto storico» di località San Lorenzo, nell’entroterra di Desenzano. Anche se non si vede il lago, siamo oltre il sogno: la proprietà (l’agenzia immobiliare di riferimento è Quecchia) è ristrutturata, ma risale al periodo Napoleonico.

Tre fabbricati, il primo è un palazzo di 1.300 metri quadrati su due livelli con ampi saloni e porticati per 450 metri. Il secondo è recente, e si compone di due abitazioni semi indipendenti, mentre il terzo è un rustico dei primi del Novecento, solo da ultimare internamente. In tutto, 2.600 metri quadrati cui si aggiungono 16mila metri di parco con un bellissimo viale alberato all’ingresso, la piscina e pure le cantine. Attualmente accoglie turisti, ma nulla vieta di farne il proprio personalissimo buen retiro.

Sirmione

Ville da sogno, prezzi stellari. Una breve ricerca sui principali siti internet di vendita incorona la Perla del Garda regina del mercato immobiliare del lusso, con residenze prestigiose ed esclusive, dal valore stimabile in svariati milioni di euro.

Sono ben 8 e mezzo quelli richiesti da Casa.it per la villa, recentemente restaurata, situata in via Faustina, nel centro storico di Sirmione. L’immobile di 550 mq comprende un ingresso, un triplo soggiorno ad angolo con accesso diretto al patio, uno studio, una sala da pranzo con accesso alla zona cucina con annesso tinello e alla zona di servizio, dalla quale si arriva al seminterrato e alle cantine. Al piano si trova anche un primo bagno.

Tramite una scala in legno si sale al piano superiore, dove un luminoso disimpegno affaccia sul parco della proprietà e anticipa tre camere matrimoniali, ognuna con bagno en-suite, e una zona notte padronale con salotto, camera matrimoniale e bagno. Il tutto, ça va sans dire, circondato da un panoramico balcone vista lago. La proprietà si completa con un ulteriore corpo: una dependance in pietra di 100 mq con ingresso su soggiorno, nicchia angolo cottura, due camere da letto e un bagno. Esternamente, la villa è circondata da un parco con piscina.

A 6milioni e mezzo è invece in vendita, sullo stesso sito, una villa di 770 mq in via XXV Aprile, di poco al di fuori delle mura scaligere. Il progetto di riqualificazione dell’immobile esistente (in vendita a «soli» 4 milioni e mezzo) prevede al piano seminterrato una zona wellness con piscina interna e garage per quattro auto, al piano terra un’ampia zona giorno con affaccio diretto sul lago e sulla piscina, mentre al primo piano tre camere da letto e per ognuna di essa un bagno privato. Infine, al secondo piano un’altra camera matrimoniale con camino, bagno con Jacuzzi e accesso diretto al solarium con vasca idromassaggio.

Il prezzo al mq scende via via che ci si allontana dal centro storico. Troviamo una cascina in via Chiodi in vendita a 4 milioni e 400mila euro, vigneto compreso. L’immobile di 500 mq, disposto su più livelli, dispone di sette camere da letto, quattro bagni, un’ampia cucina e diversi soggiorni, impreziositi da camini e pavimenti in seminato veneziano. Completano la proprietà un giardino di 950 mq con piscina a sfioro, una terrazza panoramica, un generoso garage interrato con annessa cantina e una dependance, il tutto compreso in una proprietà complessiva di 1,4 ettari di terreno, la maggior parte dei quali coltivati a vigneto.

E a proposito di vigneto, Casa.it propone in vendita anche un intero residence con cantina e 15 ettari vitati nella frazione di Lugana. La proprietà comprende due suite, 12 appartamenti, la piscina e la cantina, con produzione di Lugana Doc e imbottigliamento interno (500mila bottiglie circa l'anno). Nel prezzo di vendita, poco meno di 15 milioni di euro, è incluso anche il brand.