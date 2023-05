«Il digitale trasformerà la filiera dei materiali per le costruzioni»

Le tecnologie e i materiali per le costruzioni, e il modo in cui la loro estrazione si può intersecare con la sostenibilità ambientale e l’innovazione. Sono stati questi gli spunti intorno ai quali si è svolta la tavola rotonda della prima tappa dell’edizione 2023 di SetteOttavi, roadshow di Confindustria Brescia che ha l’obiettivo di far incontrare imprenditori (associati ma anche non) delle sette zone in cui è suddivisa l’azione dell’associazione.

A Palazzo Gambara di Bedizzole il primo a salire sul palco è stato il presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta: «La relazione tra Confindustria, le aziende e i territori è fondamentale, ed è per questo che anche quest’anno SetteOttavi sta avendo un grande successo – ha detto –. Dal piano cave alla transizione ecologica, ci fa piacere creare un dibattito sulle sfide che il settore delle costruzioni sta attraversando».

«Quando si parla del nostro settore si deve parlare anche di economia circolare e sostenibilità ambientale – ribadisce Corrado Gatti, presidente del Settore tecnologie e materiali per le costruzioni di Confindustria Brescia –. Alla salvaguardia del materiale naturale va affiancato il riutilizzo di quello proveniente dalla demolizione».

Gli interventi

Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it Immagini dalla terza tappa del roadshow SetteOttavi di Confindustria Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Di sviluppo industriale e autorizzazioni in materia estrattiva ha parlato Riccardo Davini, direttore dei Settori pianificazione territoriale e sviluppo industriale paesaggio della Provincia di Brescia: «Nel settore delle cave, la qualità dell’estrazione è un fattore tanto critico quanto importante – ha detto –. Intendo una serie di comportamenti che devono utilizzare risorse naturali in modo sostenibile e produrre quantità minime di emissioni».

«Spesso le irregolarità ambientali si verificano per scarsa attenzione dell’imprenditore o scarsa conoscenza della normativa – ha aggiunto Fabio Cambielli, direttore a Brescia di Arpa Lombardia -. Per questo abbiamo aperto un tavolo con Confindustria per formare gli imprenditori e prevenire i reati».

L’architetto Armando Casella, fouder e ceo di DvArea, gruppo che si occupa di progettazione impiantistica e strutturale ha spiegato come si sta muovendo la filiera nel campo della digitalizzazione e quale futuro ci attende:«Il digitale è la strada per l’economia circolare nel settore». La serata si è conclusa con il saluto del direttore di Confindustria Brescia, Filippo Schittone, che ha ricordato la forza economica ed imprenditoriale del settore. Quindi l’intervento di Paolo Franceschetti, vice presidente di Confindustria con delega Zone, Settori e Sviluppo Associativo.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it