Giovani imprenditori: focus nel Tg Economia di Teletutto

Focus sulle imprese giovanili bresciane, ovvero quelle guidate da under35. È di questo che si è parlato nel servizio di apertura del Tg Economia andato in onda ieri sera, lunedì 8 aprile, alle 20.05 su Teletutto. Potete rivedere l'appuntamento in cover a questo articolo.

Giovani e imprese

Si tratta per lo più di realtà artigiane, con una quota crescente di donne e di stranieri al vertice, come ci spiega anche il presidente di Camera di Commercio, Roberto Saccone. L’innovazione rappresenta un fattore di sviluppo e competitività, ma non mancano segnali di preoccupazione per il futuro, visto che queste imprese negli ultimi 10 anni sono diminuite sensibilmente.

Spazio poi al welfare, per parlare del piano di A2A per la genitorialità. La multiutility ha deciso di destinare 120 milioni di euro in 10 anni per i papà e le mamme del gruppo.

E ancora la storia imprenditoriale di Luca Vicinelli, che 30 anni fa ha lasciato il mondo del basket, scommettendo su spedizioni e logistica, e che oggi guida un’impresa di successo con oltre 10mila clienti.