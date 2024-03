Dal basket al business, l’ex cestista Vicinelli va a canestro con la rete di Mail Boxes Etc

Jacopo Bianchi

L’imprenditore ha aperto il primo centro nel 1994: oggi ha un fatturato di 25 milioni e 170 dipendenti

3 ' di lettura

L’ex cestista Vicinelli davanti al quartier generale di Mail Boxes Etc - © www.giornaledibrescia.it

Fare lo sportivo professionista in Italia è già una rarità, ma riuscire a diventare anche un imprenditore di successo in un ambito completamente diverso è un’eccezione assoluta. Eppure, Luca Vicinelli, bolognese di nascita, ma bresciano d’adozione, fa parte proprio di questo ristrettissimo club. Il cestista cresciuto nelle giovanili della Fortitudo e passato da Brescia per 5 stagioni tra il 1985 e il 1990, infatti, ha capito molto presto che non avrebbe potuto vivere di rendita: «Per i giocatori