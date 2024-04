«Le piccole che fanno grande Brescia» nel Tg Economia di Teletutto

Le piccole e medie imprese bresciane che sono cresciute maggiormente nel corso degli ultimi 5 anni. È delle «Piccole che fanno grande Brescia», l’analisi realizzata dall’Università degli Studi, insieme al nostro quotidiano, che si è parlato nel servizio di apertura del Tg Economia andato in onda ieri sera, lunedì 1° aprile, alle 20.05 su Teletutto. Potete rivedere l'appuntamento in cover a questo articolo.

Spazio poi alla presentazione della convention delle Camere di Commercio Italiane all’estero, che sarà ospitata a Brescia a giugno e ad un’analisi dell’andamento del mercato immobiliare.

A seguire, la presentazione di Amalia, una startup che sfrutta l’intelligenza artificiale per trovare la badante giusta per ogni anziano. Nata nella nostra città, sta crescendo rapidamente in tutta Italia.

Non sono mancate le consuete visite in azienda (in questa puntata vi porteremo alla Valsir di Roè Volciano) e le rubriche dedicate alla Borsa e agli scenari macroeconomici.

Infine, il tradizionale appuntamento con l’approfondimento del professor Francesco Menoncin, che questa settimana ci ha parlato dell’indicatore del sentimento economico.