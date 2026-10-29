Più consapevolezza nel gestire il denaro: parte «Educazione finanziaria»

Iniziativa di AgrobrescianoVita con il Giornale di Brescia e il supporto di Bcc Agrobresciano: il via il 3 novembre sul quotidiano, online e con contributi audio podcast e social

Anita Loriana Ronchi 29 ottobre 2026 3 ' di lettura

La presentazione del progetto di educazione finanziaria - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Educazione finanziaria progetto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...