Gefran finanzia un corso sull’AI all’Its «Mario Volpato»

Un sostegno diretto per cavalcare la trasformazione dell’intelligenza artificiale. Gefran, multinazionale bresciana con sede a Provaglio e specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l'automazione ed il controllo dei processi industriali, supporterà un percorso biennale di formazione curato dall'Istituto tecnico superiore (Its) «Mario Volpato», a Valdagno (Vicenza), dal titolo «Artificial Intelligence Developer and Data Analyst».

Articolato in 1.800 ore di cui almeno 600 dedicate a stage o apprendistato, il corso prvede anche interventi in aula da parte delle imprese partner, tra cui 40Factory di Piacenza, azienda in rapida espansione partecipata da Gefran e specializzata in soluzioni industriali Internet of Things (Iot) e intelligenza artificiale generativa. Il corso è rivolto a diplomati, studenti universitari interessati a cambiare indirizzo, laureati triennali in cerca di specializzazione e professionisti che desiderano aggiornarsi o ricollocarsi.

Rispetto ad altre edizioni attivate a Verona, Marghera (Venezia) e Padova, il corso di Valdagno è interamente finanziato dalle imprese, permettendo ai giovani di accedere gratuitamente a un percorso formativo e alle aziende di contribuire direttamente allo sviluppo delle competenze di cui hanno maggiore necessità. Nel primo semestre di quest'anno le imprese italiane hanno segnalato difficoltà di reperimento delle figure ricercate nel 48% dei casi, con punte elevate nei settori metalmeccanico ed elettronico (59,7%) e nei servizi informatici e delle telecomunicazioni (49,5%).