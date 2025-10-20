Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Gefran finanzia un corso sull’AI all’Its «Mario Volpato»

L’azienda bresciana sostiene interamente il percorso di 1.800 ore dell’Istituto tecnico superiore di Valdagno nel Vicentino: focus sull’intelligenza artificiale
Il quartier generale della Gefran è a Provaglio d'Iseo - © www.giornaledibrescia.it
Il quartier generale della Gefran è a Provaglio d'Iseo - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un sostegno diretto per cavalcare la trasformazione dell’intelligenza artificiale. Gefran, multinazionale bresciana con sede a Provaglio e specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l'automazione ed il controllo dei processi industriali, supporterà un percorso biennale di formazione curato dall'Istituto tecnico superiore (Its) «Mario Volpato», a Valdagno (Vicenza), dal titolo «Artificial Intelligence Developer and Data Analyst».

Articolato in 1.800 ore di cui almeno 600 dedicate a stage o apprendistato, il corso prvede anche interventi in aula da parte delle imprese partner, tra cui 40Factory di Piacenza, azienda in rapida espansione partecipata da Gefran e specializzata in soluzioni industriali Internet of Things (Iot) e intelligenza artificiale generativa. Il corso è rivolto a diplomati, studenti universitari interessati a cambiare indirizzo, laureati triennali in cerca di specializzazione e professionisti che desiderano aggiornarsi o ricollocarsi.

Mismatch

Rispetto ad altre edizioni attivate a Verona, Marghera (Venezia) e Padova, il corso di Valdagno è interamente finanziato dalle imprese, permettendo ai giovani di accedere gratuitamente a un percorso formativo e alle aziende di contribuire direttamente allo sviluppo delle competenze di cui hanno maggiore necessità. Nel primo semestre di quest'anno le imprese italiane hanno segnalato difficoltà di reperimento delle figure ricercate nel 48% dei casi, con punte elevate nei settori metalmeccanico ed elettronico (59,7%) e nei servizi informatici e delle telecomunicazioni (49,5%). 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Gefranintelligenza artificialeValdagnoProvaglio d'Iseo
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario