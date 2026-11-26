Il sistema manifatturiero bresciano sta affrontando una fase di rallentamento produttivo causata principalmente dal rincaro dell’energia e delle materie prime, dalla debolezza della domanda internazionale, dalla transizione ecologica e dalla carenza di manodopera qualificata. Pur mantenendo una posizione di leadership in Europa e una crescita positiva della produzione (+1% nel terzo trimestre 2026, in frenata rispetto al +3,5% di inizio anno), il tessuto industriale locale si trova a gestire diverse criticità strutturali e congiunturali.
«Le imprese si trovano di fronte a scelte importanti, che ridisegneranno il contesto economico dei prossimi anni – conviene il prof. Claudio Teodori dell’Università di Brescia –. Le sfide sono molte, tra loro interrelate, ma le due ritenute più rilevanti per Brescia sono l’internazionalizzazione e l’innovazione». Temi intorno ai quali si svilupperà la sera in programma martedì 1° dicembre (alle 18, trasmessa in diretta su Teletutto) sul palco del Teatro Grande, nel corso della dodicesima edizione del Galà dei Bilanci dedicato a «La persona al centro. Una controrivoluzione industriale».
Il punto
«Il 2025 si caratterizza per lo sviluppo del fatturato a cui non è corrisposta un’analoga variazione della redditività, che è rimasta stabile rispetto al precedente anno e in calo se comparata a inizio triennio – scrive il prof. Teodori a commento dell’analisi dei bilanci delle migliori aziende bresciane, realizzata in collaborazione con il Giornale di Brescia (sarà disponibile in edicola e online, dal 2 dicembre) –. Prendendo avvio dalle vendite, l’ammontare passa da 70,7 a 74,6 miliardi di euro, con una crescita del 5,7%: sul tasso di sviluppo hanno inciso, in buona misura, le realtà e i gruppi maggiori. Questi valori e gli indici successivi non considerano, per la sua dimensione, A2A, con la quale il fatturato di fine 2025 è stato pari a 88,4 miliardi. Il 60% delle imprese ha incrementato le vendite, mentre solo il 46% ha migliorato l’Ebit; poco più di un terzo ha registrato una crescita di entrambi».
Teodori evidenzia che, da un lato, dopo alcuni anni si interrompe il deterioramento degli indicatori di redditività; dall’altro, si delinea una provincia le cui potenzialità faticano a esprimersi pienamente, soprattutto nella manifattura. Brescia, insomma, non può stare ad aspettare. «Innovazione però non significa solo investire in ciò che sappiamo fare per farlo meglio ma anche guardare a nuovi orizzonti e a nuovi settori di attività – continua il docente –. È necessario un salto di qualità nei rapporti tra sistema produttivo e università, così da permettere alle università di trasformare le ricerche scientifiche in impatto tecnologico, economico e sociale e alle imprese di leggere anticipatamente nuovi modelli economici e competitivi, favorendo lo sviluppo di ricerca condivisa».
Allo stesso tempo, oggi non si può parlare di innovazione senza considerare l’Intelligenza artificiale come motore di una nuova rivoluzione industriale in cui il ruolo ricoperto dalle persone (imprenditore, lavoratore, consulente o professionista) si confermerà essenziale e determinante.
Martedì su questi temi interverranno anche il fondatore di Talent Garden, la più grande AI transformation school in Europa, Davide Dattoli; la rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Rita Cucchiara (autrice del libro «L’intelligenza non è artificiale», ed. Mondadori) e il prof. Carlo Alberto Carnevale Maffé (docente di Strategia alla Sda Bocconi). Infine, chiuderà l’incontro con una riflessione il prof. Luigino Bruni, docente di Economia politica all’Università Lumsa di Roma ed editorialista di Avvenire.