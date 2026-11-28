Come vedono le nuove generazioni il futuro del lavoro, dell’economia e della società? A raccontarlo sono gli oltre 650 progetti creativi arrivati da tutta Italia per 100 Copertine di Futuro, il contest lanciato da Economy per celebrare la sua centesima copertina. L’iniziativa ha chiamato a raccolta giovani under 30, invitandoli a interpretare le sfide e le prospettive del mondo di domani attraverso il linguaggio visivo di una copertina editoriale.
A prevalere è il senso di incertezza, condiviso dal 64% del campione, mentre il 23% guarda al futuro con ottimismo e il 13% con pessimismo. Un quadro che emerge dalle opere in concorso e trova riscontro nelle risposte raccolte in diretta tra gli oltre 200 studenti, liceali e universitari, che hanno partecipato, in presenza e da remoto, alla proclamazione dei vincitori. La cerimonia si è svolta nella sede della Fondazione Luigi Rovati a Milano, dove le copertine saranno esposte fino al 4 dicembre.
Quattro i progetti premiati, complice un ex aequo al terzo posto, che saranno pubblicati sul prossimo numero del mensile. Le restanti 96 copertine selezionate rimarranno esposte e confluiranno in un catalogo digitale.
I premiati
- Primo premio
«The Price of Time di Farah Greiss» – Istituto Marangoni Design School, Milano
- Secondo premio
«Avevamo già visto tutto» di Giulia Novello, Sveva Saini e Federico Sguera – Politecnico di Milano
- Terzo premio a pari merito
«Il profitto tesse la rete» di Anna Martini – Istituto Europeo di Design (Ied); «Turismo mordi e distruggi» di Karmen Maria Lourdes Cannone, Marialuigia Pia Palumbo, Arina Ybak e Antonio Grumo – Liceo Zingarelli-Sacro Cuore, Cerignola.
I partner
Main partner dell'iniziativa è Openjobmetis. In collaborazione con: Allianz, Allianz Trade, Amplifon, Bper, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Impatto Digitale, Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, Gruppo FS, Howden, Istituto Marangoni, Master Communication, P3 e Scuola Normale Superiore di Pisa.