Forum Italia-India, Tajani: «700 miliardi di export entro il 2027»

A Mumbai il terzo incontro tra i due Paesi dopo quello di New Delhi e quello che si è svolto a giugno a Brescia
Antonio Tajani e Piyush Goyal a Brescia - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it
«Nel nostro piano d'azione per il commercio l'obiettivo è di raggiungere i 700 miliardi di euro di esportazioni entro il 2027, ora stiamo andando molto bene e vogliamo lavorare di più con l'India». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Business Forum Italia-India, il primo a Mumbai e il terzo nel 2025 dopo quelli che si sono svolti a New Delhi e, a giugno di quest’anno, a Brescia.

Un appuntamento incentrato sulla cooperazione economica nei settori automotive, energia rinnovabile, tecnologie dello sport e agrifood, con la partecipazione – tra gli altri – di Cdp, Simest, Sace, Ice e Confindustria. Tajani, accolto da Piyush Vedprakash Goyal, ministro indiano del Commercio e dell’Industria, ha fatto il punto su alcuni dei temi strategici della cooperazione economica con l'India, a partire dal corridoio infrastrutturale Imec, che connetterà India e Italia attraverso Israele, i Paesi del Golfo, l'Egitto.

«L'Italia sta lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo e per accelerare» ha sottolineato il ministro, che tra le altre cose ha menzionato anche i settori della «innovazione, ricerca e formazione, tre facce della stessa medaglia», poi il settore «cruciale» della difesa, poi quello spaziale e quello culturale. Il ministro ha auspicato la creazione di joint-venture tra aziende di entrambi Paesi. «Non lasceremo le imprese senza il sostegno del governo» ha assicurato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Forum Italia-IndiaAntonio TajaniMumbaiBrescia
