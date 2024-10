Fiera Fazi senza mucche da latte per il rischio «lingua blu»

La Fazi si svolgerà regolarmente i prossimi 25, 26 27 ottobre, ma senza la presenza delle bovine da latte Frisona e Jersey. Lo ha comunicato il Centro Fiera del Garda che ha preso atto della decisione di Anafibj (l’Associazione nazionale allevatori della razza Frisona, Bruna e Jersey italiana) di partecipare alla 96ª Fazi senza la presenza degli animali, in ottemperanza alle disposizioni di Regione Lombardia relative alla febbre catarrale degli ovini BTV8, in base alle quali è fatto divieto di partecipazione di capi sensibili a BT dalle aree di circolazione virale attiva, come previsto dal Ministero della Salute.

«La volontà di Anafibj di proteggere le bovine da latte in questa fase e di evitare la movimentazione dei capi durante la rassegna zootecnica rappresenta una scelta responsabile - commenta il presidente del Centro Fiera di Montichiari, Gianantonio Rosa -. Alla luce di ostacoli di natura sanitaria e tenuto conto che la Lombardia rappresenta la prima regione italiana per consegne di latte, pari al 47% di tutta la produzione nazionale, la priorità è la salute degli animali e la tutela del reddito delle stalle.

La Fazi di Montichiari avrà un’area dedicata alla zootecnia e all’esposizione degli animali, con la 6ª mostra nazionale di registro anagrafico della specie cunicola a cura dell’Anci - Associazione Nazionale Coniglitori Italiani, che costituisce un richiamo per gli allevatori e gli appassionati per l’alto tasso di biodiversità rappresentato. Sarà inoltre presente la mostra equina della razza Haflinger».

Occasione di business

Tutti gli altri eventi espositivi e i convegni di alto profilo sono confermati e, aggiunge il direttore del Centro Fiera, Ezio Zorzi, «siamo certi che, seppure in assenza delle bovine da latte, che da sempre sono un momento di confronto sullo stato dell’arte della genetica e della genomica per gli allevatori, la Fazi sarà occasione anche nel 2024 di business, crescita professionale, formazione per tutto il settore.

I prossimi appuntamenti con la zootecnia d’eccellenza al Centro Fiera di Montichiari sono fissati il 1° marzo 2025 con Anafibj e il 23° Dairy Show (Mostra Internazionale Bovine da Latte) e con la Mostra Nazionale della Razza Frisona Italiana in programma a ottobre 2025, nell’ambito della 97ª edizione della Fazi».