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F24 addio, addebito diretto del Fisco sul conto: che ne pensi?

Approvando il modello fornito dall’Agenzia delle Entrate la si autorizzerà a prelevare i soldi direttamente dal conto corrente: un meccanismo comunque facoltativo, che ha l’obiettivo di semplificare il pagamento delle tasse. Diteci la vostra
L'Agenzia delle Entrate a Roma - Foto Ansa/Riccardo Antimiani © www.giornaledibrescia.it
L'Agenzia delle Entrate a Roma - Foto Ansa/Riccardo Antimiani © www.giornaledibrescia.it

Addio alle complicazioni legate al modello F24: tra le novità previste dall’Atto di indirizzo del Mef sulla politica fiscale 2026-2028 c’è anche quella di autorizzare l’Agenzia delle Entrate a prelevare i soldi direttamente dal proprio conto corrente.

Un meccanismo che, previa approvazione del modello fornito dall’Agenzia, farà scattare l’addebito diretto. Le somme dovute al Fisco, di fatto, verranno versate nello stesso modo in cui oggi vengono pagate le bollette.

Una novità che avrà comunque carattere facoltativo: chi vorrà continuare a compilare l’F24 e a pagarlo alla vecchia maniera sarà libero di farlo. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto.

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F24tasseconto correnteaddebito direttoAgenzia delle Entrate
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