Crisi Stanadyne, i lavoratori scrivono agli ambasciatori di Italia e Usa

Una lettera appello all’ambasciatrice italiana a Washington Mariangela Zappia. L’hanno firmata il deputato bresciano di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini e tutti i lavoratori della Stanadyne, l’azienda di Castenedolo messa in liquidazione dal fondo americano Cerberus che rappresenta la proprietà.

«Pur nella consapevolezza che sia difficoltoso per il fondo rivalutare la decisione già presa nei mesi scorsi, il mio auspicio è che interponendo i Suoi buoni uffici si possa avviare un'interlocuzione con il fondo proprietario. Sarebbe di primaria importanza, infatti, poter mantenere attiva l'operatività aziendale affinché si possa dare continuità alle forniture richieste dai principali clienti per il tempo necessario e per poter valutare la possibilità che altre società, operanti nel medesimo settore, possano rilevare il sito di Castenedolo, preservandone sia il capitale umano, sia l'eccellenza produttiva» si legge nella lettera sottoscritta dai 95 lavoratori del gruppo che rischiano il licenziamento.

Tutti i lavoratori hanno firmato la lettera

Così Calovini, componente della Commissione Esteri alla Camera: «In queste ore ho redatto una breve relazione di quanto avvenuto negli ultimi mesi ed ho inviato formalmente una lettera a Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Usa, e a Jack Markell, ambasciatore degli Usa in Italia, auspicando un loro interessamento per poter interloquire con il fondo. Un gesto che ho voluto fortemente condividere con tutti i lavoratori della Stanadyne e che si è concretizzato questa mattina grazie alle importanti firme apportate sullo scritto».

Il deputato bresciano conclude: «Non posso avere la certezza che questo possa portare ad immediate conseguenze ma, conoscendo la validità e le capacità degli interlocutori a cui ho scritto, sono certo che questo sforzo non sarà vano per poter migliorare il quadro della Stanadyne e di tutti coloro che vi lavorano».