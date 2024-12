Stanadyne, sostegno politico bipartisan: «Va fatto fronte comune»

All’assemblea dei lavoratori a Castenedolo hanno partecipato anche diversi politici, e anche il vescovo Tremolada vuole incontrare i dipendenti

3 ' di lettura

L'assemblea di fronte alla Stanadyne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'assemblea di fronte alla Stanadyne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'assemblea di fronte alla Stanadyne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'assemblea di fronte alla Stanadyne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'assemblea di fronte alla Stanadyne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'assemblea di fronte alla Stanadyne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'assemblea di fronte alla Stanadyne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Regione Lombardia e Governo si coordinino per aprire un tavolo di crisi e trovare una soluzione». I lavoratori della Stanadyne, riuniti in assemblea di fronte allo stabilimento di Castenedolo, hanno ricevuto nel pomeriggio del 13 dicembre la piena solidarietà della politica regionale e nazionale, che in maniera trasversale ha sposato la loro causa. Agli operai dell’azienda di proprietà di un fondo americano, che subito dopo aver informato i dipendenti della chiusura ha messo in liquidazione la