Crescere con l’AI: si rafforza la sinergia Microsoft-Confapi

Microsoft Italia e Confapi rafforzano la loro sinergia volta a promuovere l’innovazione tecnologica tra le piccole e medie imprese italiane.

Ieri i vertici dell’associazione hanno incontrato a Milano Sharon Schoenborn, Corporate vice president of the Emea Small, medium & corporate (Smc) markets di Microsoft, responsabile per Europa, Medio Oriente e Africa. L’occasione è stata buona per approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale generativa e delle tecnologie avanzate per la crescita delle Pmi, con un focus su come queste innovazioni possano supportare la loro competitività in un mercato globale in continua evoluzione. Inoltre, l’incontro ha messo in evidenza l’importanza strategica della collaborazione per il futuro delle imprese.

Il punto

Schoenborn ha sottolineato l’impegno di Microsoft nel supportare le Pmi italiane e ha spiegato l’importanza dell’intelligenza artificiale generativa per il futuro delle imprese. La partnership ha già ottenuto successi rilevanti con Confapi Brescia, grazie a iniziative come programmi di formazione sull’Ai e webinar che hanno permesso alle imprese locali di innovare.

«Questa collaborazione - ha dichiarato Sharon Schoenborn - ha già visto importanti risultati a Brescia, dove le aziende locali sono state in grado di migliorare le proprie operazioni grazie a programmi di formazione sull’Ai». Il presidente di Confapi, Cristian Camisa, ha proseguito descrivendo il ruolo chiave della Confederazione nel sostenere le Pmi italiane e l’importanza di collaborare con Microsoft.

I risultati positivi raggiunti dalle aziende del territorio grazie alla collaborazione con Microsoft sono stati sottolineati da Pierluigi Cordua, Presidente Confapi Lombardia e Confapi Brescia: «Le imprese nostre associate che hanno partecipato alle iniziative congiunte tra Confapi Brescia e Microsoft hanno ottenuto risultati tangibili, migliorando le loro competenze digitali e la capacità di innovare. L’adozione dell’intelligenza artificiale generativa si è dimostrata un fattore chiave per mantenere alta la competitività nel mercato globale.

I feedback che abbiamo ricevuto dalle imprese partecipanti - ha concluso - sono estremamente positivi: hanno potuto constatare di persona quanto l’integrazione di queste tecnologie possa trasformare il loro modo di lavorare, ottimizzando processi e creando valore aggiunto».

Il progetto

Durante l’incontro, Antonio Perini, presidente di Unimatica Confapi Brescia, ha presentato a Sharon Schoenborn un'iniziativa dedicata a un gruppo selezionato di 20 imprenditori associati a Confapi Brescia: la visita esecutiva, che si terrà il 24 e il 25 gennaio 2025, presso il Microsoft Campus, situato a Redmond nell'area metropolitana di Seattle, il quartier generale della Microsoft Corporation che copre circa 740.000 metri quadrati di uffici e ospita oltre 50.000 dipendenti.