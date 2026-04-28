Credito Lombardo Veneto: Fumagalli presidente, Gesa confermato ad

Il presidente di Banca Clv, Marco Fumagalli

Contestualmente è stato nominato anche il Collegio sindacale, con Alessandro Masetti Zanini alla presidenza affiancato dai sindaci effettivi Pierantonio Dal Lago e Vittoria Minervini.

Al termine dell’assemblea, il nuovo Cda ha definito le principali cariche: Marco Maria Fumagalli è stato nominato presidente, con Aldo Bonomi e Carlo Jannone vicepresidenti. Confermate invece le deleghe operative all’amministratore delegato Paolo Gesa, chiamato a guidare l’attuazione del piano industriale.

Fumagalli, commercialista e revisore legale con una lunga esperienza nei mercati finanziari, ha ricoperto incarichi in Consob, in Centrobanca (gruppo Ubi) e nei consigli di amministrazione di società quotate. La sua nomina si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento delle competenze del board, in particolare nei settori industriale, finanziario e di mercato.

Il nuovo assetto riflette l’evoluzione della compagine azionaria e il riposizionamento strategico della banca, che punta a integrare l’attività tradizionale di banca commerciale territoriale con operazioni di finanza strutturata e specializzata.

Il rinnovo degli organi si colloca nel solco della discontinuità avviata nella seconda metà del 2025. Tra i passaggi chiave, il rafforzamento patrimoniale con l’aumento di capitale da 20 milioni di euro concluso a dicembre, l’ingresso di nuovi investitori istituzionali e industriali – tra cui Banco di Desio e della Brianza, First Capital e Orion Holding – e l’approvazione del piano industriale 2026-2029.

L'amministratore delegato di Clv Banca, Paolo Gesa

«Il nuovo assetto di governance è coerente con il modello di business dell’istituto, orientato a coniugare banca commerciale e finanza strutturata, con un focus su operazioni a maggiore contenuto tecnico e su segmenti non standard», ha commentato l’amministratore delegato Paolo Gesa. «Negli ultimi mesi abbiamo già registrato risultati concreti: undici nuovi ingressi da realtà finanziarie di rilievo nazionale, l’avvio dell’area di special lending, le prime operazioni concluse e una pipeline commerciale solida».

Fondata nel 2012, Credito Lombardo Veneto è una banca privata e indipendente con sede a Brescia e filiali a Sarezzo e Bergamo. Il nuovo corso punta a consolidarne il ruolo sul territorio, affiancando all’attività tradizionale una maggiore specializzazione finanziaria.