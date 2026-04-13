Credito cooperativo: la stagione delle assemblee per 75mila soci

Si apre domenica 19 aprile la stagione delle assemblee delle Bcc. Sette le bcc bresciane coinvolte, a cui si deve aggiungere la Cassa Rurale Adamello Giudicarie-Valsabbia-Paganella, che, pur avendo sede a Tione, in provincia di Trento, ha comunque solide radici bresciane, con numerosi sportelli presenti specialmente in Valsabbia. Gli istituti di credito chiameranno a raccolta, nella seconda convocazione, i propri soci per deliberare l’esercizio di bilancio dello scorso anno e approvare e recepire novità normative.

Oltre a condividere con gli associati progetti per il futuro, ripercorrere le principali attività sociali svolte nel precedente esercizio, rinsaldare il legame con i territori di riferimento a favore dei quali sono erogate le mutualità. E per tutte le bcc l’assemblea è anche l’occasione per festeggiare e premiare i propri associati: in totale le otto bcc movimentano quasi 75 mila soci. Inoltre, per tre Bcc (Cassa Padana, Bcc Brescia e La Cassa Rurale Adamello Giudicarie-Valsabbia-Paganella, ndr) l’assemblea ordinaria di quest’anno rappresenta anche l’occasione per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio prossimo. Secondo i rumors, non ci dovrebbero essere sorprese: il rinnovo cariche è in continuità, dal momento che si sottopone al voto dei soci una sola lista, espressione della governance attuale.

Leggi anche Raccolta record a 17,7 miliardi per le 4 Bcc del gruppo Cassa Centrale

Le assise del gruppo Iccrea

La prima banca ad aprire il ciclo di assise sarà la Bcc del Garda, che riunirà al Centro fiera di Montichiari, i suoi soci e festeggierà, in contemporanea, la giornata del socio. La domenica successiva, 26 aprile, doppia convocazione: a Ghedi, sarà il turno di Agrobresciano; mentre sul lago di Iseo, all’auditorium del palazzetto dello sport di Capriolo, toccherà alla Bcc Basso Sebino. Tutti e tre i sodalizi bancari sono espressione del gruppo Iccrea, che ha previsto che le assemblee si svolgano entro il mese di aprile.

Le assise del gruppo Cassa Centrale

Maggio sarà invece il mese delle convocazioni per i quattro istituti bancari (più uno) facenti parte del gruppo Cassa Centrale Banca. Venerdì 8 a Storo (Tn) adunanza della Cassa rurale Adamello Giudicarie-Valsabbia-Paganella: vista la presenza della banca nella nostra provincia, al cinema-teatro di Villanuova sul Clisi vi sarà la possibilità di assistere in videoconferenza alla assemblea.

L’indomani al Centro fiera di via Caprera in città sarà il turno di Btl- Banca del Territorio Lombardo. Doppia convocazione sabato 16 maggio: a Borgo San Giacomo sarà la volta della Cassa Rurale Artigiana; a Brescia toccherà a Cassa Padana (al Teatro Clerici). A chiudere sarà Bcc Brescia, sabato 23 al Brixia Forum di via Caprera, assemblea elettiva che porterà il numero dei componenti del cda da 9 a 11.