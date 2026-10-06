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Economia
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Lavoro, quali ragioni ti convincerebbero a cambiare azienda?

C’è chi cercherebbe un altro impiego per avere una retribuzione maggiore, chi per ottenere orari più flessibili, chi, infine, per trovare un ambiente più sereno. Tu perché lo faresti?
Dipendenti in un ufficio
Dipendenti in un ufficio

Questa mattina sul sito del Corriere della Sera sono stati pubblicati i risultati dell’Italy’s best employers, il sondaggio realizzato da Statistica sulle migliori aziende in Italia. A votare sono stati gli stessi dipendenti delle imprese selezionatae, chiamati a dare un giudizio sull’ambiente di lavoro e le condizioni in cui si svolge.

Più soldi, maggiore flessibilità, contesti più sereni: spesso sono i principali criteri in base a cui i lavoratori giudicano l’azienda in cui sono impiegati. E a volte cambiano lavoro proprio per cercare di migliorare uno di questi aspetti (o tutti e tre insieme). Ma c’è anche chi nel proprio posto di lavoro sta bene oppure, anche se non si trova del tutto a suo agio, è stressato solo all’idea di cercare un altro impiego. Tu per quali motivi cambieresti lavoro? 

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