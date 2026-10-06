Lavoro, quali ragioni ti convincerebbero a cambiare azienda?

Questa mattina sul sito del Corriere della Sera sono stati pubblicati i risultati dell’Italy’s best employers, il sondaggio realizzato da Statistica sulle migliori aziende in Italia. A votare sono stati gli stessi dipendenti delle imprese selezionatae, chiamati a dare un giudizio sull’ambiente di lavoro e le condizioni in cui si svolge.
Più soldi, maggiore flessibilità, contesti più sereni: spesso sono i principali criteri in base a cui i lavoratori giudicano l’azienda in cui sono impiegati. E a volte cambiano lavoro proprio per cercare di migliorare uno di questi aspetti (o tutti e tre insieme). Ma c’è anche chi nel proprio posto di lavoro sta bene oppure, anche se non si trova del tutto a suo agio, è stressato solo all’idea di cercare un altro impiego. Tu per quali motivi cambieresti lavoro?