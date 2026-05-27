Il ruolo dell’Europa al centro dell’assemblea di Confindustria Brescia

«Europa: se non ora, quando»? È attorno a questa domanda, insieme economica e politica, che si svilupperà l’ Assemblea generale 2026 di Confindustria Brescia , in programma oggi, mercoledì 27 maggio, al Teatro Dis_play-Brixia Forum di Brescia , in via Caprera 5.

Il tema scelto per l’appuntamento mette al centro il ruolo del Vecchio continente in una fase storica segnata da tensioni geopolitiche, transizioni industriali, sfide energetiche e nuove competizioni globali. Per il sistema produttivo bresciano, fortemente manifatturiero e proiettato sui mercati internazionali, la questione europea non è soltanto istituzionale: riguarda da vicino competitività, autonomia strategica, innovazione, regole comuni e capacità di investimento .

L’assemblea sarà articolata in due momenti distinti. La sessione privata, riservata esclusivamente agli associati, si terrà alle 14.30. Quella pubblica invece, aperta anche a ospiti esterni, inizierà alle 16.30.

Il confronto con istituzioni, economia e informazione

Ad aprire i lavori sarà Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia. La sessione pubblica vedrà poi la partecipazione di esponenti del mondo economico, accademico e dell’informazione: Maurizio Molinari, giornalista e saggista; Veronica De Romanis, docente di Economia europea alla Luiss e alla Stanford University; ed Emanuele Orsini, presidente nazionale di Confindustria. Il confronto sarà moderato da Debora Rosciani, giornalista di Radio24.