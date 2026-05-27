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Il ruolo dell’Europa al centro dell’assemblea di Confindustria Brescia

Appuntamento alle 16.30 al Teatro Dis_play: oltre al presidente Streparava e al pair ruolo nazionale Orsini, presenti Maurizio Molinari e Veronica De Romanis
L'assemblea di Confindustria Brescia del 2025 - © www.giornaledibrescia.it
L'assemblea di Confindustria Brescia del 2025 - © www.giornaledibrescia.it

«Europa: se non ora, quando»? È attorno a questa domanda, insieme economica e politica, che si svilupperà l’Assemblea generale 2026 di Confindustria Brescia, in programma oggi, mercoledì 27 maggio, al Teatro Dis_play-Brixia Forum di Brescia, in via Caprera 5.

Il tema scelto per l’appuntamento mette al centro il ruolo del Vecchio continente in una fase storica segnata da tensioni geopolitiche, transizioni industriali, sfide energetiche e nuove competizioni globali. Per il sistema produttivo bresciano, fortemente manifatturiero e proiettato sui mercati internazionali, la questione europea non è soltanto istituzionale: riguarda da vicino competitività, autonomia strategica, innovazione, regole comuni e capacità di investimento.

L’assemblea sarà articolata in due momenti distinti. La sessione privata, riservata esclusivamente agli associati, si terrà alle 14.30. Quella pubblica invece, aperta anche a ospiti esterni, inizierà alle 16.30.

Il confronto con istituzioni, economia e informazione

Ad aprire i lavori sarà Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia. La sessione pubblica vedrà poi la partecipazione di esponenti del mondo economico, accademico e dell’informazione: Maurizio Molinari, giornalista e saggista; Veronica De Romanis, docente di Economia europea alla Luiss e alla Stanford University; ed Emanuele Orsini, presidente nazionale di Confindustria. Il confronto sarà moderato da Debora Rosciani, giornalista di Radio24.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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