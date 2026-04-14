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Confezioni Pango premia i dipendenti con un bonus di 500 euro

L’azienda di abbigliamento di Bassano Bresciano punta sul know how dei suoi 40 dipendenti. Il titolare Scotuzzi: «L’impegno dei nostri dipendenti è uno dei principali motivi della qualità dei capi che produciamo»
L'azienda di abbigliamento Pango si trova a Bassano Bresciano
L'azienda di abbigliamento Pango si trova a Bassano Bresciano
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L’azienda d’abbigliamento femminile Pango di Bassano Bresciano - che conta tre brand di proprietà e numerose linee di produzione in private label per noti brand della monda - punta sul know-how dei propri 40 dipendenti e li premia con un bonus di 500 euro netti in busta paga.

Nata nel 1974 dall’intuizione imprenditoriale di Gino Scotuzzi e Pietro Marzotto, Pango ha costruito in oltre cinquant’anni una solida identità legata al made in Italy. Nel corso del 2025 ha presentato al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) un progetto di ricerca e sviluppo sul tempo lavorativo dei dipendenti che dimostra come ciascun lavoratore, ricercando ogni giorno nuovi modelli di stile, ideazioni estetiche e di design per le collezioni e analizzando i tessuti più adatti a ciascun capo, nello stesso tempo produce, si forma e fa ricerca e sviluppo.

Pango  nel 2025 ha mantenuto un fatturato di 11 milioni di euro, in linea con l’anno precedente nonostante le difficoltà del settore. «L’impegno dei nostri dipendenti è uno dei principali motivi della qualità dei capi che produciamo da tre generazioni e un extra in denaro in busta paga ci è sembrata la scelta migliore per premiarli» commenta l’amministratore unico Gianfranco Scotuzzi.

«Nel prossimo biennio, l’aumento dell’utile sarà destinato anche a nuovi progetti di sviluppo e sostenibilità per l’azienda, tra questi stiamo lavorando all’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale per ridurre lo spreco del tessuto che viene scartato durante la fase di ritaglio dei modelli e che attualmente finisce al macero» prosegue Scotuzzi, che sottolinea anche il buon andamento delle vendite delle collezioni primavera estate 2026 sia dello storico brand Ten Ways to Be con un +15% rispetto allo scorso anno, che della nuovissima linea di produzione di pantaloni e gonne Pango 19.74, ideata in occasione dell’anniversario dei 50anni di attività e che si sta facendo conoscere e apprezzare per la qualità del taglio sartoriale.

Entrambe le linee sono state presentate durante le recenti fiere di Chic Shanghai e Almaty in Kazakistan, suscitando anche l’interesse del mercato estero.

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