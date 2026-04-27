Coldiretti, alla protesta al Brennero anche gli agricoltori bresciani

Il messaggio è chiaro e diretto, serve pace, in un contesto internazionale in cui i conflitti contribuiscono a far lievitare i costi, ma soprattutto servono controlli più rigorosi sulla provenienza dei prodotti che ogni giorno attraversano il confine per essere venduti come italiani.

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Un meccanismo che penalizza le aziende agricole nazionali e favorisce la diffusione di alimenti ultra processati a scapito della qualità.

I prodotti esteri con scritte in italiano

I primi camion aperti parlano chiaro: 20 tonnellate di carne proveniente dalla Danimarca e destinata alla provincia di Milano; 24mila chilogrammi di latte dalla Francia diretti a Verona; altri 24mila chilogrammi di pesce, anch’essi verso il Veronese, con confezioni riportanti diciture in italiano e quindi difficilmente riconoscibili dai consumatori. Nel quarto camion aperto si sono contati 24 pallet di confettura provenienti dalla Germania diretti a Verona. Anche in questo caso le scritte sulla confezione sono in italiano.

«Oggi siamo qui per tutelare i nostri agricoltori contro una concorrenza sleale – spiega la presidente di Coldiretti Brescia, Laura Facchetti –. Troppo cibo entra dall’estero senza trasparenza. È una battaglia anche per i consumatori, che devono sapere cosa mettono nei loro piatti. Dobbiamo garantire l’indicazione chiara dell’origine in etichetta e cambiare il codice doganale che consente di far diventare italiano un prodotto anche solo con una lavorazione sul nostro territorio».