Centri per l’impiego: piano di riqualificazione da 13 milioni di euro

Uno degli elementi fondamentali per un mercato del lavoro sano è la facilità con cui domanda e offerta sono in grado di incontrarsi con successo. È questo lo scopo del «Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro» predisposto a livello nazionale, successivamente implementato a livello territoriale e finanziato con fondi del Pnrr.

Regione Lombardia ha recepito questo progetto attraverso la pubblicazione del «Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego», originariamente deliberato nel 2020 e poi più volte aggiornato nel tempo. Lo strumento normativo predisposto dalla Regione prevede una serie di investimenti finalizzati a migliorare l’offerta dei Centri per l’impiego (Cpi) sul territorio, attraverso interventi sia di adeguamento e miglioramento delle sedi dal punto di vista strutturale, sia di potenziamento delle infrastrutture digitali e percorsi di formazione mirati per perfezionare le performance del personale.

A tali scopi, lo stanziamento complessivo lombardo è pari a oltre 102 milioni di euro; di questi, la provincia di Brescia può contare su risorse pari a oltre 13 milioni e 200 mila euro, quasi interamente coperti da fondi Pnrr. Tra le principali opere previste nel Piano, la quota maggiore è dedicata ai cantieri per la realizzazione di nuove sedi dei Cpi, più moderne e funzionali: si tratta di circa 10 milioni e 900mila euro di fondi Pnrr, a cui vanno sommati 1 milione e 400mila euro di ulteriori stanziamenti da parte dei comuni interessati.

Per quanto riguarda le tempistiche previste per il completamento del Piano, ad oggi i dati forniti da Regione Lombardia indicano che quattro dei dodici interventi di adeguamento strutturale e strumentale previsti risultano essere stati conclusi lo scorso novembre; i restanti otto cantieri, più complessi dal punto di vista tecnico, saranno invece conclusi non oltre il primo semestre del 2026, in linea con le tempistiche richieste dal Pnrr. A questi programmi specificamente previsti per il territorio bresciano, vanno aggiunti dei progetti Pnrr «generali», con stanziamenti unici per tutti i Cpi lombardi. Si tratta di fondi destinati ad attività di formazione del personale e al miglioramento della piattaforma informatica utilizzata nei Centri.

La Regione, tramite l’adozione di un Piano di formazione del personale ad hoc, ha provveduto ad avviare corsi di formazione destinati agli operatori dei Cpi, corsi che lo scorso anno, nel Bresciano, hanno coinvolto complessivamente 85 soggetti. Si prevede inoltre che ulteriori momenti di formazione, per lo più dedicata ai neoassunti e al personale che eroga servizi specialistici, saranno attivati nel corso del 2026.