La Cassa Rurale Adamello apre una filiale anche a Padenghe sul Garda

La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella apre a Padenghe sul Garda la sua quattordicesima filiale bresciana. Il taglio del nastro è avvenuto ieri. La storica banca di credito cooperativo con sede a Tione di Trento e presente con 37 filiali tra la provincia di Brescia, in Valsabbia e a Salò, e la provincia di Trento, fino a Madonna di Campiglio e Fai della Paganella.