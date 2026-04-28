La Cassa Rurale Adamello apre una filiale anche a Padenghe sul Garda

La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella apre a Padenghe sul Garda la sua quattordicesima filiale bresciana. Il taglio del nastro è avvenuto ieri. La storica banca di credito cooperativo con sede a Tione di Trento e presente con 37 filiali tra la provincia di Brescia, in Valsabbia e a Salò, e la provincia di Trento, fino a Madonna di Campiglio e Fai della Paganella.
«Un investimento che abbiamo realizzato nella convinzione che solo impegnandoci nello sviluppo del territorio sapremo mantenere la specificità dell’essere cooperativa», afferma la presidente de La Cassa Rurale, Monia Bonenti.
La nuova filiale, si trova sulla strada principale di Padenghe (Via S. Giulia n. 10) è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. «In un periodo storico in cui le banche chiudono gli sportelli – aggiunge Marco Mariotti, Direttore Generale – la nostra Cassa Rurale investe in spazi accoglienti ed attrezzature più moderne per offrire un servizio di qualità agli abitanti del nostro territorio».
Considerata la vocazione turistica della zona e la presenza di numerose attività commerciali, La Cassa Rurale ha realizzato nella nuova filiale un’area self-service con una cassa automatica disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per permettere ai clienti ed agli esercenti di effettuare in autonomia prelievi, versamenti di assegni e contanti, pagamenti di bollettini, F24 e ricariche.
Il team della filiale, coordinato dal responsabile di area Andrea Buccio, è composto da Nicole Cacciarru, Elena Faustini, Simone Tarolli e Cesare Brazzoli.