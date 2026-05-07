Cassa Padana, utile a 16,5 milioni: aperta una nuova filiale a Iseo

Generare valore in modo equilibrato stando accanto a persone, famiglie e imprese, fedele allo spirito di banca cooperativa. È con questa filosofia che Cassa Padana , affiliata al Gruppo Cassa Centrale Banca , presenta i dati relativi all’esercizio 2025. Un anno speciale, per l’istituto di credito di Leno, coinciso con i cinquant’anni dalla nascita della Cassa rurale e artigiana della Bassa bresciana, costituita nel 1975 dall’unione delle banche di Leno, Gambara, Pescarolo e Seniga.

I dati di bilancio saranno discussi sabato 16 maggio alle 15.30 al teatro Clerici in città : all’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Collegio dei probiviri. Una sola la lista che sarà sottoposta al giudizio dei 11.061 soci, espressione del management attuale.

I conti della banca del 2025

Il risultato netto, pari a 16 milioni e 558 mila euro, è frutto di masse amministrate (raccolta diretta, indiretta e risparmio gestito) pari a 4 miliardi e 334 milioni di euro, con un incremento di 256 milioni e 267 mila euro rispetto all’anno precedente (+6,28%).

Il patrimonio netto sale a 167 milioni e 672 mila euro. La raccolta diretta si attesta a 2 miliardi e 576 milioni, mentre quella indiretta raggiunge 1 miliardo e 758 milioni di euro (+16,3%). Gli impieghi netti verso la clientela restano su livelli significativi e continuano a rappresentare il sostegno concreto all’economia reale.

Anche sul fronte della qualità del credito il 2025 conferma un andamento positivo: gli altri crediti deteriorati netti in rapporto ai crediti netti verso clientela scendono dall’1,94% all’1,10%, mentre le sofferenze nette rimangono molto contenute, allo 0,28%.

Le filiali salgono a 61

Il direttore di Cassa Padana Andrea Lusenti con il presidente Romano Bettinsoli

Ai risultati economici si affianca una crescita costante della relazione con il territorio, che ha visto l’apertura di una nuova filiale a Iseo, portando così a 61 il numero di sportelli, distribuiti in nove distretti territoriali. «Il 2025 ci consegna una banca solida, capace di affrontare il cambiamento senza perdere la nostra identità - spiegano il direttore generale Andrea Lusenti e il presidente Romano Bettinsoli -. In un contesto in continua evoluzione, sentiamo ancora più forte la responsabilità di essere un punto di riferimento per persone, famiglie, imprese e comunità. Oggi non basta più saper fare bene: occorre saper crescere insieme, accompagnando le persone nelle scelte importanti con competenza, ascolto e visione».

Ai risultati economici si affianca una crescita costante della relazione con le persone e il territorio. Nel 2025 Cassa Padana, forte di 421 collaboratori, ha continuato a investire nelle proprie persone, valorizzando i talenti interni e sostenendo un’evoluzione professionale capace di tenere insieme preparazione tecnica e capacità di leggere i bisogni dei territori.

Va in questa direzione il conseguimento la certificazione per la parità di genere Uni/Pde. Quanto alla mutualità, nel 2025 la banca ha erogato quasi 650mila euro di contributi liberali a favore di 200 realtà attive in campo socioassistenziale, formativo, di ricerca, nel volontariato e nella tutela del territorio.

A questi si sono aggiunti circa 120mila euro in sponsorizzazioni che hanno cofinanziato i progetti di oltre 50 enti impegnati in ambito sportivo, culturale-formativo e nella promozione territoriale. Senza tralasciare il consolidamento dell’Hub della Conoscenza come progetto di dialogo e networking, spazio concreto di generazione di valore e della relazione.