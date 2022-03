Caro energia, il modello Feralpi: «Pit stop col picco dei costi»

Feralpi, uno dei principali gruppi siderurgici europei, si ingegna e mette in campo una strategia per contrastare i rincari dell'energia e delle materie. A Lonato del Garda, sede del cuore pulsante dell'aziende, quotidianamente si fanno i conti sul continuo aumento dei costi e, alla fine, la parola d'ordine è un «pit-stop» della produzione. I manager hanno creato un modello contabile in base al quale ogni stabilimento decide se è il caso di avviare la produzione in base ai prezzi dell'energia e delle materie prime. Si tratta di un «sistema di contabilità che abbiamo veicolato a tutti i nostri stabilimenti», spiega il presidente di Feralpi, Giuseppe Pasini. «Sostanzialmente - aggiunge - quando l'energia va oltre un certa soglia allora fermiamo la produzione. Lo abbiamo fatto già la scorsa settimana in molti stabilimenti. Quando l'energia è arrivata a 600 euro al megawattora, chiaramente non conveniva più produrre e ci siamo fermati».

Il pit stop quando i costi sono così alti che non conviene produrre

Il gruppo realizza principalmente acciaio per l'edilizia ma anche prodotti speciali e conta 1.700 dipendenti tra gli stabilimenti in Italia, Europa e Nord Africa. È stato creato questa sorta di «pit-stop per evitare che i costi superino i ricavi. Adottiamo una politica chiara: a certi prezzi non produciamo. Ma è chiaro - prosegue - che non è una situazione che può andare avanti per tanto tempo. Hai una crisi in un certo momento e quindi reagisci. Ma non si può vivere così».

Ogni giorno, nella tarda mattinata, si conosce «esattamente il prezzo dell'energia del giorno dopo. E con questo dato - prosegue Pasini - i nostri manager negli stabilimenti fanno una valutazione in base anche ai prezzi delle materie prime e gli altri costi che abbiamo. I nostri responsabili sanno bene che superare una certa soglia non conviene e quindi o fermiamo la produzione o la rallentiamo, il tutto in base ai prezzi». Una possibilità che nasce anche dalla flessibilità data dai forni elettrici che «sono ben diversi dall'altoforno che hanno una complessità nel loro funzionamento». Ma è chiaro che «non è una situazione che può andare avanti per tanto tempo. Hai una crisi in un certo momento e quindi reagisci. Ma non si può vivere così», evidenzia il presidente di Feralpi.

La guerra in Ucraina e gli effetti sulle materie prime

Il gruppo produce 2,5 milioni di tonnellate di acciaio, con il 93% di materiale riciclato. Con la guerra in Ucrania l'attività si trova a dover fare i conti anche sulla carenza e sui costi delle materie prime. Su questo tema c'è la «massima allerta. La Russia e l'Ucraina - conclude - sono grandi produttori ma ora il mercato è fermo. Avevo dei contratti con l'Ucraina che sono stati annullati per causa di forza maggiore. E al momento è difficile fare previsioni sugli impatti che avremo».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it