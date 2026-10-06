Carburanti, niente decreto in Gazzetta: accise sul gasolio più alte

Le accise sul gasolio aumentano da oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato finora. In Gazzetta Ufficiale, infatti, non compare infatti il decreto interministeriale Mase-Mef che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito Iva per ridurre le accise. I tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto per la prima volta da marzo, da quando è stato cioè approvato il primo decreto legge in seguito alla guerra Usa-Iran.
I prezzi
«Come previsto dal Codacons, lo stop al taglio delle accise sul gasolio ha portato ai primi rialzi per il gasolio sulla rete stradale, interrompendo l'ondata di ribassi registrata negli ultimi giorni dopo gli sconti avviati da Eni, Ip, Q8 e Tamoil». È la denuncia del Codacons: «Il prezzo medio del gasolio – sostiene l'associazione - segna una inversione di tendenza salendo oggi sulla rete ordinaria a 2,244 euro al litro dai 2,242 euro di ieri, mentre sulle autostrade il prezzo medio è di 2,267 euro al litro (2,266 euro/litro ieri), ritocchi al rialzo che si registrano nonostante sconti e price cap avviati dai marchi petroliferi e che rappresentano un segnale negativo per gli automobilisti».
Sul fronte delle accise, continua il Codacons, «il governo sembra non mantenere le promesse. L'esecutivo aveva infatti annunciato l’applicazione del meccanismo delle accise mobili a partire dal 6 ottobre, ma ancora non si vede l'atteso decreto interministeriale Mase-Mef, con la conseguenza che per la prima volta dallo scorso marzo gli italiani non godono di alcuno sconto sulla tassazione dei carburanti, e possono fare affidamento solo sulle iniziative autonome delle compagnie petrolifere».